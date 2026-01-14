Інтерфакс-Україна
Події
22:50 14.01.2026

Сертифікат про рівень володіння держмовою може бути скасований в адмінпорядку або судом - Кабмін

1 хв читати

Кабінет міністрів постановив, що підставою для скасування сертифіката про рівень володіння державною мовою є допущені істотні порушення під час складання іспиту. 

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в середу.

Зокрема, внесено зміни до порядку проведення іспитів на рівень володіння державною мовою з метою приведення його у відповідність до вимог законодавства, у звʼязку з прийняттям закону "Про адміністративну процедуру".

Передбачено, що результати іспиту, рішення про встановлення результатів іспиту та рішення Національної комісії зі стандартів державної мови за результатами розгляду скарг можуть бути оскаржені відповідно до закону "Про адміністративну процедуру" або шляхом звернення до адміністративного суду.

Визначено, що державний сертифікат може бути скасований в адміністративному порядку або судом. 

Також уточнено, що підставою для скасування державного сертифіката є допущені під час складання іспиту порушення за умови, що такі порушення мали істотний характер і призвели до прийняття неправильного по суті рішення про видачу державного сертифіката. 

Джерело: https://t.me/tmelnychuk/7127

Теги: #кабмін #сертифікат #держмова

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:13 14.01.2026
Кабмін утворив Науково-експертну раду зі змін клімату та збереження озонового шару

Кабмін утворив Науково-експертну раду зі змін клімату та збереження озонового шару

22:49 14.01.2026
Кабмін скасував Концепцію держпрограми з використання технологій ШІ в пріоритетних галузях економіки

Кабмін скасував Концепцію держпрограми з використання технологій ШІ в пріоритетних галузях економіки

11:39 14.01.2026
Кабмін доручив МОЗ і Держпродспоживслужбі контролювати ціни на ліки - Свириденко

Кабмін доручив МОЗ і Держпродспоживслужбі контролювати ціни на ліки - Свириденко

13:50 13.01.2026
Свириденко до громадян: просимо поставитися з розумінням і подбати про ощадливе використання електроенергії

Свириденко до громадян: просимо поставитися з розумінням і подбати про ощадливе використання електроенергії

21:22 12.01.2026
Свириденко доручила Міненерго і Мінфіну опрацювати доплати для енергетиків

Свириденко доручила Міненерго і Мінфіну опрацювати доплати для енергетиків

20:56 12.01.2026
Кабмін розробить програму підтримки для людей, що працюють в ремонтних бригадах - Зеленський

Кабмін розробить програму підтримки для людей, що працюють в ремонтних бригадах - Зеленський

15:47 10.01.2026
Петиція до Кабміну про запровадження кримінальної відповідальності за насильство над тваринами набрала 25 тис. голосів

Петиція до Кабміну про запровадження кримінальної відповідальності за насильство над тваринами набрала 25 тис. голосів

11:07 10.01.2026
Автопідприємство Кабміну не продавало і не закуповувало нових автомобілів у 2025р

Автопідприємство Кабміну не продавало і не закуповувало нових автомобілів у 2025р

21:37 07.01.2026
Кабмін доручив відомствам підготуватися до значного погіршення погоди через циклон

Кабмін доручив відомствам підготуватися до значного погіршення погоди через циклон

19:10 07.01.2026
Кабмін ухвалив проєкт нового Трудового кодексу - Свириденко

Кабмін ухвалив проєкт нового Трудового кодексу - Свириденко

ВАЖЛИВЕ

Зеленський доручив переглянути правила щодо комендантської години на час холодів

Зеленський анонсував створення штабу координації ситуації в Києві, в енергетиці України буде запроваджено режим НС

"Укренерго" у четвер застосовуватиме обмеження електроенергії в усіх регіонах України

Глава "Нафтогазу" категорично спростував введення обмежень споживання газу в будь-якому регіоні України

Зеленський і Федоров визначили перші пріоритети Міноборони, зокрема системні рішення щодо проблем із ТЦК

ОСТАННЄ

У Києві під час розвантаження генератора загинув працівник "Київтеплоенерго"

США призупиняють імміграційні візи для громадян 75 країн, включаючи РФ та Білорусь

Екс-секретар РНБО Литвиненко розпочав дипломатичну місію у Сербії

Свириденко провела нараду щодо захисту енергосистеми

Мобільні теплопункти УЧХ продовжують працювати в Києві та області

Європарламент висловив підтримку Гренландії та Данії й розкритикував заяви США

США відправлять перший гуманітарний вантаж на Кубу після урагану - Рубіо

СБС повідомили про знищення 6 одиниць засобів ППО ворога на ТОТ за 48 годин

Військовослужбовці зі Швеції та Норвегії вирушили на навчання до Гренландії

Втручання США в ситуацію в Ірані є ймовірним протягом доби – ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА