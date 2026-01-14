Сертифікат про рівень володіння держмовою може бути скасований в адмінпорядку або судом - Кабмін

Кабінет міністрів постановив, що підставою для скасування сертифіката про рівень володіння державною мовою є допущені істотні порушення під час складання іспиту.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в середу.

Зокрема, внесено зміни до порядку проведення іспитів на рівень володіння державною мовою з метою приведення його у відповідність до вимог законодавства, у звʼязку з прийняттям закону "Про адміністративну процедуру".

Передбачено, що результати іспиту, рішення про встановлення результатів іспиту та рішення Національної комісії зі стандартів державної мови за результатами розгляду скарг можуть бути оскаржені відповідно до закону "Про адміністративну процедуру" або шляхом звернення до адміністративного суду.

Визначено, що державний сертифікат може бути скасований в адміністративному порядку або судом.

Також уточнено, що підставою для скасування державного сертифіката є допущені під час складання іспиту порушення за умови, що такі порушення мали істотний характер і призвели до прийняття неправильного по суті рішення про видачу державного сертифіката.

