Кабмін доручив відомствам підготуватися до значного погіршення погоди через циклон

Кабінет міністрів доручив відповідним відомствам забезпечити повну готовність до значного погіршення погодних умов через циклон, щоб мінімізувати наслідки негоди, повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

"На засіданні Уряду ми ухвалили низку рішень, щоб всі відповідні служби були готові до негоди і люди могли отримати допомогу вчасно", - написала вона в телеграмі.

Зокрема, уряд доручив Міністерству внутрішніх справ разом із Державною службою з надзвичайних ситуацій (ДСНС) та Національною поліцією забезпечити готовність снігоочисної та важкої інженерної техніки, техніки підвищеної прохідності, мобільних пунктів обігріву. І за потреби оперативно залучати їх для допомоги учасникам дорожнього руху.

Агентству відновлення, обласним та Київській ОВА разом із місцевою владою забезпечити своєчасне реагування для ліквідації наслідків негоди, зокрема підготувати резерви пального та забезпечити обробку доріг протиожеледними сумішами.

Профільним міністерствам і службам підготувати до розгортання пункти незламності у разі перебоїв з електро-, тепло-, газо- чи водопостачанням, а також проблем із звʼязком.

Міністерству енергетики разом з Мінрозвитку та державними енергетичними компаніями забезпечити стабільну роботу енергосистеми, готовність ремонтних бригад до оперативного реагування, у разі потреби збільшити виробництво електроенергії та постачання та газу, включно з можливістю імпорту з країн ЄС.

"Закликаємо людей бути обережними, за можливості обмежити поїздки під час піку негоди та стежити за повідомленнями місцевої влади та профільних служб", - підкреслила Свириденко.

За її словами, по всій території держави очікується погіршення погодних умов. Зокрема, близько 4-ї ранку через Чернівецьку та Івано-франківську області в Україну зайде циклон.

"За прогнозами, падіння температура вночі сягатиме до -20°C, вдень - до -10°C. Можливі додаткові перебої з електропостачанням поза графіками через налипання снігу на лінії електропередач та ускладнення руху на дорогах", - написала прем'єрка.

Вона додала, що погіршення погодних умов створює додаткове навантаження на критичну інфраструктуру на тлі щоденних атак ворога на енергосистему.