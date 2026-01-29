Інтерфакс-Україна
Багатоквартирні будинки зможуть онлайн отримати до 300 тис. грн на автономне живлення – Кулеба

Український уряд анонсував програму "СвітлоДім", згідно якої багатоквартирні будинки зможуть онлайн отримати від 100 до 300 тисяч грн на автономне електроживлення, повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

"За надані державою кошти можна придбати генератори, акумулятори, інвертори, сонячні панелі. Люди самі обирають, що саме їм потрібно і в кого купувати. Все онлайн. Без паперів і черг. З чіткими строками ухвалення рішень", - написав він у телеграмі.

Кулеба підкреслив, що на першому етапі програма розповсюджується на Київ та Київську область.

"Розмір підтримки – від 100 000 до 300 000 гривень, залежно від поверховості будинку та кількості під'їздів. Окремий пріоритет – швидкість: після ухвалення рішення кошти перераховуються протягом 48 годин", - пише він.

Подати заявку можна буде найближчим часом через сайт: https://svitlodim.gov.ua/

Також з усіх питань працює урядова гаряча лінія 1545, зазначив Кулеба.

"СвітлоДім – це рішення не на одну зиму. Це інвестиція у стійкість будинків і безпеку людей на роки вперед. Подавайтесь, не зволікайте", - додав віце-прем’єр.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів у середу ухвалив рішення щодо державної допомоги для ОСББ, житлових та обслуговуючих кооперативів і управителів багатоквартирних будинків для закупівлі енергообладнання, а також розширив програму "Доступні кредити 5-7-9%" для бізнеса, повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

