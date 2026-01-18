Кулеба: У Києві тривають роботи з відновлення теплопостачання у 143 житлових будинках

Фото: https://t.me/OleksiiKuleba/5904

У столиці тривають роботи з відновлення теплопостачання у 143 житлових будинках, понад 100 із яких — багатоповерхівки, де протягом доби сталися локальні аварії, повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Ще 30 будинків залишаються без тепла з 9 січня після масованої атаки РФ на Київ. Станом на попередній день таких будинків було 46, тобто протягом доби вдалося відремонтувати 16 багатоповерхівок.

За словами Кулеби, локальні аварії в столиці виникають постійно через низькі температури та зношену інфраструктуру.

"Ми вже збільшили кількість ремонтних команд. Весь день на місці працюють додаткові 18 бригад — 10 перших від "Укрзалізниці" та по чотири команди із Фастова та Обухова", — зазначив Кулеба.

Він також повідомив, що вже наступного дня до робіт долучаться ще 20 бригад від "Укрзалізниці", а також ремонтні бригади з Рівненської області.