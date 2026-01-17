Правила комендантської години в Києві змінено

Рада оборони Києва ухвалила оновлені правила комендантської години для столиці, повідомив начальник МВА Тимур Ткаченко у телеграм-каналі.

Комендантська година не скасовується, але на час її тривання запроваджено певні винятки.

"Відтепер у період комендантської години ви зможете пішки або на приватному транспорті, зокрема таксі, прямувати до Пункту Незламності або додому. Для киян це означає прості й важливі речі: вночі дістатися додому, у тому числі з поїзда, що прибув із запізненням; ви зможете у будь-який час знайти тепло, світло і допомогу", - написав Ткаченко у Телеграм.

Пункти незламності за новими правилами можуть працювати цілодобово.

"Це стосується як муніципальних пунктів, так і закладів відповідального бізнесу, які готові забезпечити тепло, електроживлення, зв’язок, воду й гарячий чай. Закликаю підприємців долучатися: відкривати Пункти Незламності й допомагати киянам пережити цей період - на сайті https://nezlamnist.gov.ua", - зазначив у повідомленні Ткаченко.

"Звісно, безпека залишається пріоритетом. Патрулювання міста посилюється, всі рішення реалізуються під контролем сил безпеки. Тому з собою необхідно мати документ, що посвідчує особу, а військовозобовʼязаним – військово-обліковий документ. Паралельно триває постійна перевірка Пунктів Незламності. Це мають бути не формальні позначки на мапі, а реально працюючі місця підтримки для людей", - наголосив начальник КМВА.