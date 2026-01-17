Інтерфакс-Україна
23:46 17.01.2026

Введення мит підірве трансатлантичні відносини – фон дер Ляєн

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн застерегла від запровадження США мит проти низки країн, які виступили проти спроб США заволодіти Гренландією. Про це фон дер Ляєн написала в мережі X в суботу.

"Ми постійно наголошуємо на нашій спільній трансатлантичній зацікавленості у мирі та безпеці в Арктиці, зокрема через НАТО. Заздалегідь узгоджені датські навчання, проведені разом із союзниками, відповідають потребі у зміцненні безпеки в Арктиці і не становлять загрози для будь-кого. ЄС повністю солідарний з Данією та народом Гренландії. Діалог залишається надзвичайно важливим, і ми прагнемо розвивати процес, розпочатий минулого тижня між Королівством Данія та США", - написала фон дер Ляєн на X.

"Введення мит підірве трансатлантичні відносини та створить ризик небезпечної спіралі погіршення ситуації. Європа залишатиметься єдиною, скоординованою та відданою захисту свого суверенітету", - наголосила президентка ЄК.

Джерело: https://x.com/vonderleyen/status/2012608782593827232?s=20

