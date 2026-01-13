Інтерфакс-Україна
Трамп заявив про 25% мита проти країн, які ведуть бізнес з Іраном

Президент США Дональд Трамп заявив про запровадження мита у розмірі 25% проти будь-якої країни, яка веде бізнес з Іраном.

"З цього моменту будь-яка країна, яка веде бізнес з Ісламською Республікою Іран, сплачуватиме тариф у розмірі 25% на будь-які операції, що здійснюються зі Сполученими Штатами Америки. Цей Наказ є остаточним. Дякуємо за вашу увагу до цього питання!", - написав він у соцмережі Truth Social.

Джерело: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump

22:55 12.01.2026
Законопроєкт про "анексію Гренландії та надання статусу штату США" внесли в Конгрес США

21:04 12.01.2026
Зеленський: кожна нормальна людина на землі хоче, щоб народу Ірану нарешті пощастило звільнитися від режиму, який там є

14:32 12.01.2026
Прем’єр Нідерландів: Протестувальники в Ірані заслуговують на нашу підтримку

13:34 12.01.2026
Трамп: у Зеленського немає козирів, в нього є лише Дональд Трамп

08:56 12.01.2026
США закликають G7 та партнерів зменшити залежність від критичних мінералів із Китаю - ЗМІ

05:32 12.01.2026
Швеція підтримує Данію у відповідь на погрозливу риторику США щодо Гренландії — прем’єр

04:28 12.01.2026
Адміністрація Трампа розглядає варіанти ударів по Ірану на тлі масових вбивств протестувальників - ЗМІ

03:31 12.01.2026
Трамп пропонує укласти угоду з Кубою: Я пропоную їм укласти угоду, доки не стало занадто пізно

23:48 11.01.2026
В результаті масових протестів в Ірані відомо вже про понад 500 загиблих і тисячі затриманих - ЗМІ

06:51 11.01.2026
Ліндсі Грем звернувся до іранців на тлі протестів у країні

