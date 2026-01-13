Трамп заявив про 25% мита проти країн, які ведуть бізнес з Іраном

Президент США Дональд Трамп заявив про запровадження мита у розмірі 25% проти будь-якої країни, яка веде бізнес з Іраном.

"З цього моменту будь-яка країна, яка веде бізнес з Ісламською Республікою Іран, сплачуватиме тариф у розмірі 25% на будь-які операції, що здійснюються зі Сполученими Штатами Америки. Цей Наказ є остаточним. Дякуємо за вашу увагу до цього питання!", - написав він у соцмережі Truth Social.

