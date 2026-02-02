Україна визначила терористичною організацією т.зв. Корпус вартових ісламської революції - Зеленський

Україна підтримує народи, які цінують свободу та справді готові за неї боротись, зокрема, так званий Корпус вартових ісламської революції був визначений терористичною організацією, повідомив президент України Володимир Зеленський

"Увесь світ бачить, що відбувається в Ірані, яка кількість убивств і як іранський режим вкладався в поширення війни й насильства в регіоні та світі. Україна не забуде жоден із тисяч "шахедів", які бʼють по наших містах і селах, по наших людях. Ми бачимо, як інші у Європі почули в питанні про Іран і нас, Україну, і тих європейців, які закликали до більшої активності, до більшої принциповості, і самих іранців", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у понеділок.

Він зазначив, що Євросоюз уже фактично погодив рішення про визначення терористичною однієї з основних організацій режиму в Ірані – так званого Корпусу вартових ісламської революції.

"Зараз тривають європейські процедури. Ми в Україні вже ухвалили таке рішення і вже визначили цю організацію терористичною, для нас це питання закрите. Усі терористи у світі заслуговують на однакове ставлення і засудження – жоден не повинен виграти", - наголосив глава держави.