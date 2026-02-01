Другий раунд тристоронніх переговорів в Абу-Дабі було перенесено через зустріч представника США і Дмитрієва - ЗМІ

Другий раунд тристоронніх переговорів щодо завершення війни в Україні за участю представників Росії, України та США було перенесено на середу та четвер після зустрічі між американськими та російськими переговорниками у Флориді, повідомляє The New York Times.

"Очікувалося, що переговори — за участю представників Росії, України та США — відбудуться у неділю в Абу-Дабі, столиці Об’єднаних Арабських Еміратів…Причини перенесення поки що не зрозумілі. Але у суботу Стів Віткофф, спеціальний посланець президента Трампа, провів зустріч у Флориді з Кирилом Дмитрієвим, спеціальним посланцем Кремля", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, раніше спецпредставник США з питань Близького Сходу Стів Віткофф заявив, що зустріч із посланцем Путіна Кірілом Дмітрієвим була "продуктивною та конструктивною". За його словами, до складу американської делегаці входили також міністр фінансів Скотт Бессент, зять президента США Джаред Кушнер та старший радник Білого дому Джош Грюнбаум.

Президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення зазначив, що українська переговорна команда завтра проведе підготовчу нараду для погодження рамок майбутніх переговорів та узгодження всіх організаційних деталей, а вже у понеділок, 2 лютого, вирушить до Обʼєднаних Арабських Еміратів для участі у тристоронніх перемовинах, запланованих на середу та четвер наступного тижня.