21:21 01.02.2026

Кількість загиблих унаслідок атаки на автобус із шахтарями на Дніпропетровщині зросла до 16 осіб - Кулеба

Внаслідок обстрілу автобуса на Дніпропетровщині, який перевозив людей після зміни на підприємстві, загинули уже щонайменше 16 осіб, повідомив віцепремʼєр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

"Ворог атакував автобус, який після зміни віз шахтарів з підприємства. Загинули 16 людей. Є поранені. Люди, які просто працювали й поверталися додому. Висловлюю щирі співчуття родинам і близьким загиблих", - наголосив Кулеба в дописі, оприлюдненому у Телеграм.

Окремо віцепремʼєр-міністр повідомив, що другий день поспіль росіяни цілеспрямовано атакують цивільну залізничну інфраструктуру Сумщини. У Конотопі пошкоджені колії, депо та адміністративні будівлі, виникли пожежі, працівники перебували в укриттях.

"Це не випадкові удари. Це системний терор проти цивільної логістики, проти людей, які тримають рух, звʼязок і країну разом", - зазначив Кулеба.

Генеральний директор енергохолдингу ДТЕК Максим Тимченко повідомив, що атака на автобус із шахтарями компанії стала найбільшою трагедією серед працівників ДТЕК з початку повномасштабного вторгнення Росії: "Щонайменше 12 людей і ще 16 отримали поранення. Деталі все ще з'являються, але ми вже можемо з упевненістю сказати, що це була неспровокована терористична атака на суто цивільну ціль, якій не може бути жодного виправдання".

"Цей напад став найбільшою втратою серед співробітників ДТЕК з моменту повномасштабного вторгнення Росії і одним з найчорніших днів у нашій історії", - зазначив Тімченко у соціальній мережі Х у неділю.

Окрім того, посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова відреагувала на атаку: "Росіяни вдають, що обговорюють припинення вогню, але продовжують атакувати мирних жителів. П'ятнадцять шахтарів загинули в Дніпропетровській області після нападу росіян на автобус, який віз їх додому зі зміни".

 

 

 

