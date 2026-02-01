Двоє цивільних загинули внаслідок атаки ворожих БпЛА у Дніпрі

Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Двоє мирних жителів загинули у Дніпрі внаслідок атаки російських дронів, повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа в Телеграмі станом на 7:30 неділі.

"У Дніпрі через влучання ворожого БпЛА загинули двоє людей: жінка і чоловік. Щирі співчуття рідним і близьким. Атака сталася вночі. Виникла пожежа, зруйнований приватний будинок, ще два – пошкоджені. Понівечена також легкова автівка", - написав Ганжа у Телеграм-каналі.

Також, за його інформацією, звечора суботи й в ніч проти неділі російські війська били артилерією та FPV-дронами по Нікополю та Марганецькій громаді.

"Потрощені два багатоквартирні будинки і чотири приватні, господарська споруда, кафе, декілька магазинів, авто. Зачепило газогін і лінію електропередач", - перелічив наслідки Ганжа.