03:10 01.02.2026

Фіцо оголосив про відставку свого радника, який фігурує в матеріалах справи Епштейна – ЗМІ

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо оголосив про відставку свого радника Мирослава Лайчака, який фігурує в матеріалах справи Епштейна, повідомило видання Denník N в суботу.

"Відхід Лайчака відбувається після публікації його подальшого спілкування з американським сексуальним хижаком Джеффрі Епштейном", - пише Denník N, який опублікував матеріал, присвячений оприлюдненим Мін'юстом США у п'ятницю документам.

"Ім'я Лайчак згадується в документах 346 разів. Опубліковані матеріали вказують на подальші зустрічі між Мирославом Лайчаком та Джеффрі Епштейном та дружні розмови про "дівчат". Ім'я "Міро", як Епштейн часто скорочено називав Лайчака, згадується у файлах понад 700 разів. Незрозуміло, чи в усіх випадках це колишній міністр закордонних справ", - зазначає Denník N.

У переписці Лайчака з Епштейном згадується й Україна, яку словацький дипломат відвідав у 2018 році як міністр закордонних справ Словаччини.

"Вітання з Києва! Я просто хочу підтвердити, що дівчата тут такі ж гарні, як і завжди", – цитує Denník N послання Лайчака Епштейну.

"Коли перша частина спілкування між Лайчаком та Епштейном була опублікована в США минулого листопада, радник прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо захищався, заявивши, що спілкувався із засудженим сексуальним хижаком лише в соціальній сфері та в рамках дипломатичних обов'язків. Нові звіти показують, що їхнє спілкування було інтенсивним та дружнім. Лайчак головував на Генеральній Асамблеї ООН протягом року з вересня 2017 року та проводив багато часу в Нью-Йорку", - зазначає видання.

Фіцо до останнього захищав свого радника і звинуватив політичних опонентів у використанні скандалу для атаки проти нього.

"Міро знову показав себе як чудовий дипломат, і я приймаю його пропозицію припинити нашу співпрацю, хоча ми всі втрачаємо, не тільки я, неймовірне джерело досвіду в дипломатії та зовнішній політиці", – заявив прем'єр-міністр Фіцо, оголошуючи про відставку Лайчака.

Джерело: https://dennikn.sk/5109719/lajcak-konci-ako-poradca-oznamil-premier-fico-jeho-odchod-chceli-sns-a-hlas/

https://dennikn.sk/5109015/len-chcem-potvrdit-ze-dievcata-su-nadherne-ako-vzdy-pisal-lajcak-epsteinovi-z-kyjiva/?ref=mpm

Теги: #радник #відставка #словаччина #фіцо #скандал

