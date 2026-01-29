Сибіга розповів про енергоініціативи для України від партнерів, зокрема, зі Швеції, Словаччини та Молдови

Фото: https://t.me/Ukraine_MFA

Лікарня "Охматдит" (Київ) найближчими днями отримає 39 акумуляторних систем EcoFlow, придбаних шведською неприбутковою організацію Beredskapslyftet, до Чернігова надійдуть 13 генераторів зі словацького міста Тренчин в рамках ініціативи "Тепло для України", повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Щиро вдячний шведській компанії Beredskapslyftet за придбання 39 акумуляторних систем EcoFlow для лікарні "Охматдит. Обладнання буде доставлено протягом кількох днів і посилить енергетичну стабільність однієї з ключових дитячих лікарень країни", - написав він у фейсбуці у четвер.

Крім того, за його словами, зі словацького міста Тренчин надійде перша партія з 13 генераторів та зарядних станцій для Чернігова. "Це результат солідарності тисяч людей у Словаччині, які долучилися до ініціативи "Тепло для України", що стартувала менше тижня тому й уже зібрала понад 700 тисяч євро", - наголосив Сибіга. Він зазначив, що генератори найближчим часом забезпечуватимуть електрикою лікарні, школи, дитячі садки та інші критично важливі об’єкти.

"Наступні поставки готуються для Сум, Запоріжжя, Києва та Дніпра", - додав Сибіга.

"Також сьогодні запущено акцію "Тепло для України" в Республіці Молдова. Презентація ініціативи відбулася на телеканалі TVR Moldova, який долучився як інформаційний партнер і промоутер кампанії, допомагаючи залучати ширшу громадську підтримку для України", - розповів міністр.

Також Сибіга згадав про важливий внесок у підтримку енергетики від німецький партнерів. Як повідомлялося раніше в цей день, уряд Німеччини передав Україні дві когенераційні теплоелектростанції у межах зимового пакета енергетичної підтримки. Обладнання було офіційно передано прем’єр-міністру Юлії Свириденко.