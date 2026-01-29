Національний музей історії України у Другій світовій війні демонтував радянський напис на скульптурній галереї

Фото: Національний музей історії України у Другій світовій війні

Національний музей історії України у Другій світовій війні у Києві провів демонтаж радянського російськомовного пропагандистського напису зі скульптурної галереї "Герої фронту й тилу", повідомив музей.

"За ініціативи Міністерства культури України відбувся демонтаж радянського російськомовного пропагандистського напису "их подвиги будут жить вечно их имена безсмертны" зі скульптурної галереї "Герої фронту й тилу", - йдеться у повідомленні музею на офіційній сторінці у фейсбуці у четвер.

Зазначається, що в умовах "повномасштабної війни наявність у просторі Меморіального комплексу російськомовних написів, які ретранслюють наративи ворога та слугують обґрунтуванням російської агресії є неприпустимим. Саме тому Музей обрав відповідальний і фаховий шлях: відповідно до рішення науково-реставраційної ради Музею демонтаж здійснено з метою реставрації, подальшого збереження та музейного осмислення цих елементів".

"Музей війни послідовно працює над тим, щоб меморіальний простір говорив мовою сучасної України — країни, яка захищає свою свободу, пам’ять і право на власну історію", - наголосили у музеї.