21:18 29.01.2026

Національний музей історії України у Другій світовій війні демонтував радянський напис на скульптурній галереї

Фото: Національний музей історії України у Другій світовій війні

Національний музей історії України у Другій світовій війні у Києві провів демонтаж радянського російськомовного пропагандистського напису зі скульптурної галереї "Герої фронту й тилу", повідомив музей.

"За ініціативи Міністерства культури України відбувся демонтаж радянського російськомовного пропагандистського напису "их подвиги будут жить вечно их имена безсмертны" зі скульптурної галереї "Герої фронту й тилу", - йдеться у повідомленні музею на офіційній сторінці у фейсбуці у четвер.

Зазначається, що в умовах "повномасштабної війни наявність у просторі Меморіального комплексу російськомовних написів, які ретранслюють наративи ворога та слугують обґрунтуванням російської агресії є неприпустимим. Саме тому Музей обрав відповідальний і фаховий шлях: відповідно до рішення науково-реставраційної ради Музею демонтаж здійснено з метою реставрації, подальшого збереження та музейного осмислення цих елементів".

"Музей війни послідовно працює над тим, щоб меморіальний простір говорив мовою сучасної України — країни, яка захищає свою свободу, пам’ять і право на власну історію", - наголосили у музеї.

 

Теги: #музей #друга_світова_війна

13:48 12.01.2026
18:11 08.01.2026
16:15 02.01.2026
12:26 23.12.2025
10:25 02.12.2025
20:34 28.11.2025
18:47 08.05.2025
10:39 08.05.2025
10:22 20.05.2024
11:17 16.10.2023
