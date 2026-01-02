Інтерфакс-Україна
Культура
16:15 02.01.2026

У музеї історії Другої світової війни відкриють проєкт "Крізь морок. Світло пам’яті"

Фото: Skeiron

У Національному музеї історії України у Другій світовій війні (Київ) 9 січня о 15:00 відбудеться відкриття проєкту "Крізь морок. Світло пам’яті", повідомили організатори.

Виставку створила команда Skeiron у співпраці з Головним управлінням Національної поліції в Харківській області та Платформою пам’яті "Меморіал".

Зазначається, що проєкт представляє масив цифрових даних, отриманих у результаті документування наслідків війни, зокрема 3D-моделі зруйнованих об’єктів, місць незаконного утримання людей і масових поховань цивільних жителів на Ізюмщині. У повідомленні наголошується, що фіксація таких даних є важливою складовою процесів встановлення справедливості та відповідальності.

Стратегічним партнером проєкту виступає Фонд Говарда Баффета (Howard G. Buffett Foundation), який підтримує напрями роботи зі встановлення обставин російських воєнних злочинів та відновлення справедливості, зокрема проєкти ДНК-ідентифікації та експертної обробки даних.

Організатори зазначають, що "Крізь морок. Світло пам’яті" поєднує документування фактів і простір для осмислення, де технології 3D-сканування, фотограмметрії та звуку допомагають передати реалії війни з повагою до досвіду постраждалих.

