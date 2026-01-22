Українські полярники утворили ланцюг єдності біля станції "Академік Вернадський" в Антарктиді

Фото: скриншот із Facebook НАНЦ\u000D\u000A\u000D\u000AУкраїнські полярники сформували символічний ланцюг єдності біля антарктичної станції “Академік Вернадський”, сьогодні у четвер з нагоди Дня соборності України, повідомив Національний антарктичний науковий центр у соцмережі Facebook.\u000D\u000A\u000D\u000A\u0022Вони взялися за руки, щоб вкотре нагадати, що саме в єдності — наша сила\u0022, — йдеться в повідомленні НАНЦ про акцію, оприлюдненому з нагоди свята.\u000D\u000A\u000D\u000AДень соборності щороку відзначається 22 січня на честь проголошення Акта Злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки у 1919 році, що стало символом територіальної та духовної єдності українських земель. \u000D\u000A\u000D\u000AСтанція “Академік Вернадський” — єдина українська науково\u002Dдослідна база в Антарктиці, розташована на острові Галіндез. Вона функціонує як метеорологічна й географічна обсерваторія та координується Національним антарктичним науковим центром України.