Затверджено склад 30-ї Української антарктичної експедиції на станції "Академік Вернадський" у 2025-2026 рр.

Затверджено склад 30-ї Української антарктичної експедиції (УАЕ), учасники якої працюватимуть на станції "Академік Вернадський" упродовж з березня 2025 до квітня 2026 року.

"У новій експедиції — 13 учасників та учасниць. Зокрема, 8 вчених (3 метеорологи, 3 біологи та 2 геофізики) та 5 представників команди життєзабезпечення: сисадмін, дизеліст, механік, лікарка та кухарка... В експедиції буде чотири жінки: це стільки ж, як і в нинішній 29-й УАЕ", - йдеться у повідомлені Міністерства освіти і науки.

Зазначається, що очолив 30-ту УАЕ український полярник, метеоролог Олександр Полудень, який раніше працював у п’ятирічних експедиціях на станції "Академік Вернадський" як озонометрист.

"30-та УАЕ проводитиме в Антарктиці геофізичні, метеорологічні та біологічні дослідження, а також забезпечуватиме роботу станції "Академік Вернадський", - додали в міністерстві.

Як повідомлялося, наразі на станції "Академік Вернадський" працюють 14 учасників 29-ї УАЕ, зокрема, четверо жінок - лікарка, біологиня, метеорологиня та геофізикиня. До складу цієї команди увійшли 10 новачків і чотири досвідчених полярники.