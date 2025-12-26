Інтерфакс-Україна
Події
18:59 26.12.2025

Зеленський скоординував позиції з Рютте перед зустріччю з Трампом

Фото: @V_Zelenskiy_official Telegram

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, скоординувавшим з ним позиції напередодні зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, на якій, як очікується, обговорюватиметься проєкт плану припинення російсько-української війни.

"Дуже предметна й дуже позитивна розмова. Скоординували наші позиції напередодні зустрічей у Флориді, і ми маємо бути максимально продуктивними цими днями, як і завжди. Україна ніколи не була й не буде перешкодою для миру. І будемо працювати надалі оперативно, щоб усі необхідні документи були підготовлені якнайшвидше", - написав Зеленський в Телеграм у п'ятницю за підсумками розмови.

Сторони також обговорили спільну роботу з гарантування безпеки та напрацювання узгоджених європейських позицій, "які підтримають не тільки Україну, але й усіх нас у Європі". "Поінформував також про деталі нещодавніх розмов із представниками Президента Трампа та ключові аспекти процесу", - розповів президент України.

Як повідомлялося, на початку тижня Рютте в інтерв'ю виданню Bild відкинув припущення, що США залишать Україну без підтримки, а Європу – без оборони. "У Гаазі ми стали свідками великого прориву президента Трампа у зовнішній політиці: 5-відсоткова мета для витрат на оборону та зобов'язання підтримувати Україну сильною. Тільки на цей рік ми запланували поставки на суму 5 мільярдів доларів для України. Наразі близько 4,3 мільярда з них фінансово забезпечені. Ми працюємо над тим, щоб продовжити це наступного року. Тож ситуація є доброю", - сказав він.

Генсек НАТО також заявив, що деякі країни готові взяти участь у військових діях у випадку, якщо РФ знову нападе на Україну. Пізніше Рютте обговорив ситуацію в Україні та роботи в рамках "Коаліції охочих" з президентом Франції Емманюелем Макроном.

