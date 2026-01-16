Захист Тимошенко просив про допит нардепа Копитіна, суд відмовив

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду (ВАКС) Віталій Дубас, який обирає запобіжний захід підозрюваній у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам лідерки парламентської фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко, відмовив захисту Тимошенко у виклику нардепа Ігоря Копитіна ("Слуга народу") в якості свідка.

В ході судового засідання захист заявив клопотання щодо необхідності допиту свідка – нардепа Копитіна, з яким, як стверджує сама Тимошенко, вона мала розмову, скомпільовані фрагменти якої були оприлюднені антикорупційними органами.

"Щодо допиту свідка… Слідчий суддя постановив на місці відмовити у задоволенні клопотання, оскільки в матеріалах справи є два протоколи допиту такої особи… суд не вбачає наразі потреби в допиті такого свідка. Крім того, це також охоплюється матеріалами досудового розслідування і підлягає розголошенню тільки з дозволу слідчого або прокурору", - сказав суддя.

Захист Тимошенко у фінальних виступах заявив, що особистого зобов’язання було б достатньо для Тимошенко в якості запобіжного заходу.

Прокуратура просить суд обрати запобіжний захід для Тимошенко у вигляді застави в 50 млн грн, а також покласти на підозрювану низку процесуальних обов’язків.

Раніше на засіданні Тимошенко заявила, що запис, оприлюднений антикорупційними органами, був скомпільований Копитіним разом з НАБУ. "Мали на меті: з однієї сторони, Копитін – позбавити себе від кримінальної справи, яка є в НАБУ, а з іншого боку, НАБУ виконувало політичне замовлення – конкретно дискредитувати мене як людину, яка послідовно, наполегливо, щодня веде парламентську діяльність, щоб не були проголосовані закони, які прямо суперечать національним інтересам України", - заявляла лідерка парламентської фракції.