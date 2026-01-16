Ще 150 шкіл з України та Великої Британії зможуть взяти участь в освітній програмі в межах Угоди про 100-річне партнерство

Віцепрем’єр-міністр Великої Британії Девід Леммі оголосив про розширення освітньої програми UK-Ukraine School Partnerships, яка реалізується в межах Угоди про 100-річне партнерство між Україною і Великою Британією.

Як повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", про це Ламмі сказав на форумі "Британія – Україна: Сторічне партнерство" у Києві в пʼятницю. Він наголосив, що "100-річне партнерство полягає у спільній відповідальності та спільному майбутньому, адже разом ми сильніші".

"Ключ до успішного партнерства – це взаєморозуміння, і саме тому програма побратимства шкіл є частиною нашої угоди", - зауважив Леммі.

Він нагадав, що спочатку було встановлено зв’язки між 50 британськими школами та 50 українськими школами, що "дозволяє учням залишатися на зв’язку зі світом, незалежно від того, наскільки Росія намагається ізолювати Україну, і дає можливість молоді з обох країн вчитися одна в одної".

"Програма побратимства була настільки популярною, що отримала понад 750 заявок від шкіл, і тому в грудні її було розширено ще на 30 шкіл-побратимів. І сьогодні я радий оголосити, що ще 150 шкіл у кожній країні матимуть можливість взяти участь у цій програмі протягом наступних трьох років", - заявив заступник премʼєра.

Як повідомлялося, у квітні 2025 року розпочалася нова освітня програма "UK-Ukraine School Partnerships", яка об’єднує українські та британські школи в довготривалі партнерства навколо теми "Радощі читання". Її мета — сприяти міжкультурному діалогу, удосконаленню мовних і комунікаційних навичок, а також розвитку співпраці між учнями та вчителями обох країн.

Програму "UK-Ukraine School Partnerships" реалізує Британська Рада в Україні в партнерстві з Міністерством науки і освіти України за фінансування Міністерства освіти Великої Британії. Вона є частиною Угоди про сторічне партнерство між Україною та Великою Британією, яку підписали президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у січні 2025 року.

Нині партнерства розпочали перші 15 українських і 15 британських шкіл. Протягом 2025–2026 років у програмі візьмуть участь загалом 100 шкіл — по 50 з кожної країни. Друга і третя когорти партнерств розпочнуть роботу восени 2025 року.