Інтерфакс-Україна
Події
15:44 16.01.2026

Регіони отримали можливість запроваджувати гнучкі правила комендантської години – Кулеба

1 хв читати
Регіони отримали можливість запроваджувати гнучкі правила комендантської години – Кулеба
Фото: https://www.facebook.com/oleksyikuleba/photos

Уряд ухвалив зміни до постанови, які дають можливість регіонам запроваджувати гнучкі правила комендантської години на період надзвичайної ситуації в енергетиці, повідомив віцепремʼєр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"Найближчим часом очікуємо перше таке рішення на рівні громади – для міста Києва", - написав Кулеба в телеграм-каналі.

Згідно зі змінами, на час дії надзвичайної ситуації в енергетиці дістатися до Пунктів Незламності можна 24/7. Перепустки для цього не потрібні. Також дозволяється рух приватного транспорту, який рухається до Пункту Незламності. Громадський транспорт - за рішенням місцевої влади, виходячи із безпекової ситуації.

Пунктами Незламності можуть бути магазини, аптеки, АЗС, заклади сфери послуг і торгово-розважальні центри якщо в них є автономномне живлення, опалення, стабільний зв’язок, подовжувачі та безкоштовний гарячий чай.

Для бізнесу, який офіційно виконує функцію Пункту Незламності, надається можливість працювати 24/7.

"Усі рішення ухвалюються виключно через Раду оборони міста Києва, за участі сил безпеки. Самовільних рішень на місцях не буде", - наголосив міністр.

Теги: #комендантська_година #кулеба

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:03 16.01.2026
Bolt, Uklon та Uber пропонують забезпечити доїзд киян до Пунктів незламності в комендантську годину

Bolt, Uklon та Uber пропонують забезпечити доїзд киян до Пунктів незламності в комендантську годину

15:02 16.01.2026
Співзасновник "Нової пошти" Поперешнюк ініціював дискусію щодо доцільності збереження комендантської години

Співзасновник "Нової пошти" Поперешнюк ініціював дискусію щодо доцільності збереження комендантської години

08:55 16.01.2026
Пересування громадян до "Пунктів незламності" дозволять під час комендантської години — Шмигаль

Пересування громадян до "Пунктів незламності" дозволять під час комендантської години — Шмигаль

21:20 15.01.2026
Свириденко: Де запроваджено НС в електроенергетиці, допускається послаблення комендантської години

Свириденко: Де запроваджено НС в електроенергетиці, допускається послаблення комендантської години

15:35 15.01.2026
Зеленський анонсував сьогодні рішення щодо комендантської години

Зеленський анонсував сьогодні рішення щодо комендантської години

13:47 15.01.2026
Комендантська година не скасовується, але будуть винятки, – віцепремʼєр Кулеба

Комендантська година не скасовується, але будуть винятки, – віцепремʼєр Кулеба

19:44 14.01.2026
Зеленський доручив переглянути правила щодо комендантської години на час холодів

Зеленський доручив переглянути правила щодо комендантської години на час холодів

11:40 10.01.2026
Подача теплоносія відновлена у 4 тис з 6 тис київських багатоповерхівок, тепло у квартирах буде пізніше – віцепрем'єр

Подача теплоносія відновлена у 4 тис з 6 тис київських багатоповерхівок, тепло у квартирах буде пізніше – віцепрем'єр

17:49 09.01.2026
РФ атакувала цивільні судна під прапорами Сент-Кіттс і Невіс та Коморських островів, загинув член екіпажу - громадянин Сирії

РФ атакувала цивільні судна під прапорами Сент-Кіттс і Невіс та Коморських островів, загинув член екіпажу - громадянин Сирії

18:02 07.01.2026
Росія здійснила удар по портах "Чорноморськ " та "Південний " в Одеській області - АМПУ

Росія здійснила удар по портах "Чорноморськ " та "Південний " в Одеській області - АМПУ

ВАЖЛИВЕ

ВАКС визначив для Тимошенко заставу в 33 млн грн та процесуальні обов'язки

Президент Чехії вважає, що у документах щодо досягнення миру є низка болючих поступок, які Україна готова зробити за умови, що це приведе до миру

Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками Трампа в США цими днями

Зеленський: Вчора споживання енергетики було на 18 ГВт, а були можливості на 11 ГВт

Україна зранку отримала серйозний пакет ракет до ППО – Зеленський

ОСТАННЄ

У Києві із 16 січня буде обмежено зовнішнє освітлення – КМДА

Склад боєприпасів противника уражено в окупованому Приморську – Генштаб ЗСУ

Дві жінки загинули у Нікополі через ворожий обстріл

Українська делегація вже вирушила до США для переговорів щодо миру - джерело

СБУ: викрито ділка, який поставив ЗСУ браковані балістичні окуляри на 60 млн грн

В НВМК підтвердили, що політтехнолог Петров працює у них фахівцем з комунікацій та інформтехнологій

UPG налагодило поставки дизпалива зі США з причин його відповідності українським погодним умовам

Король Чарльз III висловив надію, що Україна зможе досягти справедливого і тривалого миру

Якщо апеляція не змінить рішення, буду звертатися до друзів і колег щодо застави - Тимошенко

Дві людини загинули у Нікополі через ворожий обстріл – ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА