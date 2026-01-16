Регіони отримали можливість запроваджувати гнучкі правила комендантської години – Кулеба

Фото: https://www.facebook.com/oleksyikuleba/photos

Уряд ухвалив зміни до постанови, які дають можливість регіонам запроваджувати гнучкі правила комендантської години на період надзвичайної ситуації в енергетиці, повідомив віцепремʼєр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"Найближчим часом очікуємо перше таке рішення на рівні громади – для міста Києва", - написав Кулеба в телеграм-каналі.

Згідно зі змінами, на час дії надзвичайної ситуації в енергетиці дістатися до Пунктів Незламності можна 24/7. Перепустки для цього не потрібні. Також дозволяється рух приватного транспорту, який рухається до Пункту Незламності. Громадський транспорт - за рішенням місцевої влади, виходячи із безпекової ситуації.

Пунктами Незламності можуть бути магазини, аптеки, АЗС, заклади сфери послуг і торгово-розважальні центри якщо в них є автономномне живлення, опалення, стабільний зв’язок, подовжувачі та безкоштовний гарячий чай.

Для бізнесу, який офіційно виконує функцію Пункту Незламності, надається можливість працювати 24/7.

"Усі рішення ухвалюються виключно через Раду оборони міста Києва, за участі сил безпеки. Самовільних рішень на місцях не буде", - наголосив міністр.