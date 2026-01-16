Співзасновник "Нової пошти" Поперешнюк ініціював дискусію щодо доцільності збереження комендантської години

Співзасновник лідера експрес-відправлень в Україні "Нова пошта" з групи Nova Володимир Поперешнюк ініціював у соцмережах дискусію щодо доцільності збереження комендантської години, на його думку, рішення щодо впровадження або скасування такого обмеження мають супроводжуватися чітким поясненням того, як такі обмеження посилюють обороноздатність та впливають на безпеку громадян.

"Комендантську годину потрібно або скасувати або експертно пояснити, навіщо вона, як посилює обороноздатність країни і яким чином впливає на безпеку людей. Бо обмеження пересування людей, машин та вантажів точно мають негативний вплив на економіку. А відтак і на обороноздатність", – висловив свою позицію співзасновник групи Nova.

У відповідь на питання від одного з користувачів, "кому заважає коменданська година?", Поперешнюк зазначив:" Мені заважає, людям, які ночують на трасі, бо не пускають у місто, бізнесам, які мають працювати цілодобово, фурам тощо. У людей інколи виникає гостра потреба пересуватися вночі".

Він також уточнив, що наразі "Нова пошта" має перепустки для нічного перевезення вантажів, але має постійні проблеми з їх отриманням.

У коментарях в активній дискусії під постом у Facebook захисники збереження комендантської години у якості аргументів назвали нічні переміщення військової техніки та особового складу, зменшення злочинності вночі, звільнення вночі ресурсу для сил правопорядку та полегшення їх пересування містом, але Поперешнюк активно їм апелював.

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко 16 січня повідомила, що на територіях, де запроваджено надзвичайний стан в електроенергетиці, допускається послаблення комендантської години.

Свириденко уточнила, що під час дії комендантської години громадянам буде дозволено без перепусток перебувати на вулицях та в громадських місцях, в тому числі у торгово-розважальних центрах, які забезпечують функції пунктів незламності, пунктів обігріву, а також підтримки життєдіяльності людей та бізнесу. Також буде дозволено рух приватного транспорту.