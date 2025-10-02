Інтерфакс-Україна
Події
15:28 02.10.2025

На Донеччині розширена зона "довгої" комендантської години – ОВА

1 хв читати
На Донеччині розширена зона "довгої" комендантської години – ОВА

На Донеччині було прийнято рішення розширити зону "довгої" комендантської години, повідомив голова Донецької обласної адміністрації Вадим Філашкін.

"Відповідне розпорядження підписав у відповідь на листи ОСУВ "Дніпро" та угруповання військ "Схід". Починаючи з 6 жовтня, комендантська година діятиме з 15:00 до 11:00 в усіх населених пунктах Сіверської, Соледарської, Торецької, Лиманської, Дружківської, Іллінівської, Костянтинівської, Покровської, Гродівської, Мирноградської, Удачненської та Шахівської громад", - написав Філашкін в телеграм-каналі.

Крім того, ці правила діятимуть у Званівці, Переїзному і Кузьминівці Званівської громади, у Малинівці та Тихонівці Миколаївської громади, в також у Добропіллі, Білицькому, Водянському, Світлому, Новому Донбасі, Чернігівці, Шевченку і Ганнівці Добропільської громади.

"Усі ці території розташовані у 10-кілометровій зоні від фронту і перебувають під постійними обстрілами. Закликаю всіх евакуюватися до більш безпечних регіонів України, а тих, хто досі залишається вдома, – дотримуватися обмежень комендантської години", - закликав голова ОВА.

Теги: #комендантська_година #донецька_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:55 30.09.2025
Окупанти 30 разів обстріляли міста і села Донецької області за добу, 3 мирних жителів загинули

Окупанти 30 разів обстріляли міста і села Донецької області за добу, 3 мирних жителів загинули

12:03 27.09.2025
У Донецькій області одна людина загинула, ще 9 зазнали поранень через російські обстріли минулої доби

У Донецькій області одна людина загинула, ще 9 зазнали поранень через російські обстріли минулої доби

09:44 27.09.2025
У Донецькій області один житель загинув, вісім зазнали поранень минулої доби

У Донецькій області один житель загинув, вісім зазнали поранень минулої доби

18:49 24.09.2025
Глава МВС про "Азов": Від початку серпня звільнено та зачищено 8 населених пунктів на Донеччині

Глава МВС про "Азов": Від початку серпня звільнено та зачищено 8 населених пунктів на Донеччині

10:11 24.09.2025
У Донецькій області троє цивільних загинули, восьмеро зазнали поранень через ворожі обстріли минулої доби

У Донецькій області троє цивільних загинули, восьмеро зазнали поранень через ворожі обстріли минулої доби

11:25 23.09.2025
Три людини загинули, 13 – зазнали поранень через російські обстріли Донеччини у понеділок

Три людини загинули, 13 – зазнали поранень через російські обстріли Донеччини у понеділок

15:00 22.09.2025
Комендантську годину в Кривому Розі скорочено на годину, вона починатиметься опівночі - міськадміністрація

Комендантську годину в Кривому Розі скорочено на годину, вона починатиметься опівночі - міськадміністрація

09:51 22.09.2025
Окупанти 22 рази обстріляли міста і села Донецької області в неділю, в Костянтинівці 4 загиблих

Окупанти 22 рази обстріляли міста і села Донецької області в неділю, в Костянтинівці 4 загиблих

12:53 20.09.2025
Одна людина загинула, п’ятеро зазнали поранень внаслідок російських обстрілів Донеччини

Одна людина загинула, п’ятеро зазнали поранень внаслідок російських обстрілів Донеччини

10:28 17.09.2025
У Донецькій області через ворожі обстріли загинула цивільна особа, ще дев'ятеро зазнали поранень за добу

У Донецькій області через ворожі обстріли загинула цивільна особа, ще дев'ятеро зазнали поранень за добу

ВАЖЛИВЕ

Двоє військовослужбовців ТЦК поранені у Кривому Розі під час оповіщення, нападника встановлено

Україна та Молдова мають разом відкрити перший переговорний кластер — єврокомісарка Кос

Єврокомісарка Кос: Шкода від липневих законів про НАБУ та САП ще не ліквідована на 100%

НР "Укренерго" відмінила рішення про звільнення Зайченка з посади керівника, голова НР Кофод покинув Україну

Єврокомісарка Кос про часовий ліміт для обходу вето Угорщини: Важливо знайти рішення

ОСТАННЄ

Двоє військовослужбовців ТЦК поранені у Кривому Розі під час оповіщення, нападника встановлено

Україна та Молдова мають разом відкрити перший переговорний кластер — єврокомісарка Кос

Туск про заяву Орбана про "брюссельців, які хочуть війни": Росія вже розпочала війну, єдине запитання – на чиєму ви боці

Командувач СБС заявив про плани довести їх чисельність до 5% від загальної чисельності Сил оборони

Єврокомісарка Кос: Шкода від липневих законів про НАБУ та САП ще не ліквідована на 100%

НР "Укренерго" відмінила рішення про звільнення Зайченка з посади керівника, голова НР Кофод покинув Україну

Єврокомісарка Кос про часовий ліміт для обходу вето Угорщини: Важливо знайти рішення

Зеленський обговорив з канцлером Німеччини постачання Patriot, PURL та гарантії безпеки

Єврокомісія не має намірів конфіскувати росактиви, тому погрози Москви конфіскувати європейські не мають під собою підстав - речник

Кабмін запускає простори адаптації "Сімейна домівка" для дітей-сиріт

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА