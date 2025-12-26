Росіяни за добу 13 разів обстріляли Донеччину, загинула людина – ОВА

Фото: Донецька ОВА

Російські окупанти за добу 13 разів обстріляли населені пункти Донеччини, повідомив голова Донецької обласної державної адміністрації Вадим Філашкін.

"За 25 грудня росіяни вбили 1 жителя Донеччини – у Костянтинівці. Ще 3 людини в області за добу дістали поранення", - написав Філашкін в телеграм-каналі.

Так, у Костянтинівці 1 людина загинула і 2 поранено, пошкоджено автомобіль. У Миколаївці пошкоджено інфраструктуру, в Оріхуватці – приватний будинок, авто та ангар. У Слов’янську пошкоджено приватні будинки, підприємства та автівки. У Дружківці поранено людину, пошкоджено авто; в Олексієво-Дружківці пошкоджено 3 багатоповерхівки.

У Різниківці Сіверської громади пошкоджено будинок.

З лінії фронту за добу евакуйовано 137 людей, у тому числі 22 дитини.