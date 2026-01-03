Інтерфакс-Україна
10:29 03.01.2026

Окупанти вбили двох цивільних на Донеччині минулої доби – ОВА

Фото: Донецька ОВА

Російські окупанти минулої доби 11 разів обстріляли населені пункти Донеччини, загинули двоє цивільних, шестеро - зазнали поранень, повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Краматорський район. У Малинівці Миколаївської громади пошкоджено 4 будинки. В Олександрівці пошкоджено 13 будинків і 4 автівки; у Мирному пошкоджено будинок. В Андріївці пошкоджено будинок, авто та лінію електропередачі. У Дружківці 1 людина загинула і 2 поранені, пошкоджено будинок і автомобіль. У Костянтинівці 1 людина загинула і 4 поранені", - написав він у телеграм-каналі у суботу вранці.

За даними ОВА, всього за добу росіяни 11 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 182 людини, у тому числі 21 дитину.

Теги: #донецька_область #обстріли

