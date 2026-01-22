Інтерфакс-Україна
Події
07:52 22.01.2026

За добу на Херсонщині внаслідок російських атак загинула людина, шестеро поранених

1 хв читати
За добу на Херсонщині внаслідок російських атак загинула людина, шестеро поранених
Фото: Херсонська ОВА

Минулої доби внаслідок атак російських військ на Херсонщині постраждала цивільна інфраструктура та житлові квартали населених пунктів області, одна людина загинула, ще шестеро дістали поранення, повідомляє очільник обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін.

За його інформацією під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Молодіжне, Придніпровське, Садове, Білозерка, Берегове, Велетенське, Дніпровське, Кізомис, Новодмитрівка, Томина Балка, Янтарне, Станіслав, Софіївка, Олександрівка, Широка Балка, Іванівка, Микільське, Токарівка, Берислав, Зміївка, Раківка, Тараса Шевченка, Урожайне, П’ятихатки, Милове, Новорайськ, Тягинка, Бургунка, Львове, Михайлівка, Одрадокам’янка, Золота Балка, Червоний Маяк, Веселе та місто Херсон.

"російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 5 приватних будинків. Також окупанти понівечили магазин", - йдеться в повідомленні Прокудіна ранком четверга у Телеграм.

 

Теги: #херсонська_область #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:18 21.01.2026
П'ятеро мирних мешканців постраждали внаслідок ворожих обстрілів Харківської області протягом доби

П'ятеро мирних мешканців постраждали внаслідок ворожих обстрілів Харківської області протягом доби

08:57 20.01.2026
Одна людина загинула і 13 постраждали внаслідок ворожих обстрілів Харківської області протягом доби

Одна людина загинула і 13 постраждали внаслідок ворожих обстрілів Харківської області протягом доби

07:34 20.01.2026
Під ворожим обстрілом опинилися 39 населених пунктів Запорізької області, троє постраждалих

Під ворожим обстрілом опинилися 39 населених пунктів Запорізької області, троє постраждалих

18:57 19.01.2026
Семеро людей постраждали від ворожих обстрілів на Дніпропетровщині

Семеро людей постраждали від ворожих обстрілів на Дніпропетровщині

08:28 19.01.2026
Упродовж доби поранено троє людей внаслідок ударів РФ по 34 населених пунктах Запорізької області

Упродовж доби поранено троє людей внаслідок ударів РФ по 34 населених пунктах Запорізької області

12:58 18.01.2026
На Херсонщині двоє загиблих та поранена мирна жителька через російські обстріли - Нацполіція

На Херсонщині двоє загиблих та поранена мирна жителька через російські обстріли - Нацполіція

21:15 17.01.2026
Одна людина померла від поранень отриманих внаслідок атаки російського дрона у Херсонській області

Одна людина померла від поранень отриманих внаслідок атаки російського дрона у Херсонській області

09:26 17.01.2026
Двоє цивільних загинули минулої доби на Донеччині через російську агресію – ОВА

Двоє цивільних загинули минулої доби на Донеччині через російську агресію – ОВА

08:47 17.01.2026
Ворог атакував Херсонщину, одна постраждала

Ворог атакував Херсонщину, одна постраждала

07:30 17.01.2026
Під ворожим обстрілом опинилися 29 населених пунктів Запорізької області, троє постраждалих

Під ворожим обстрілом опинилися 29 населених пунктів Запорізької області, троє постраждалих

ВАЖЛИВЕ

Через російські обстріли в Україні в кількох регіонах запроваджені аварійні відключення електроенергії - "Укренерго"

ЦВК пропонує 6-місячний підготовчий період після припинення воєнного стану перед початком виборочого процесу

Трамп: між Зеленським та Путіним величезна ненависть, та вони зараз на тому етапі, коли потрібно укласти угоду, якщо вони не дурні

Зеленський зараз у Києві - радник

Трамп у Давосі: переконаний, що Путін хоче підписати угоду, Зеленський також хоче припинити цю війну і ми з ним сьогодні зустрінемося

ОСТАННЄ

У Києві без тепла залишаються трохи менше 3 тис. багатоповерхівок, за ніч підключили 227 - мер

Через атаки БпЛА на Дніпропетровщині постраждали дві людини, пошкоджені будинки та авто - ОВА

Троє українців звільнено з незаконного утримання у Венесуелі - Сибіга

Через російські обстріли в Україні в кількох регіонах запроваджені аварійні відключення електроенергії - "Укренерго"

Окупанти за добу втратили 1 070 осіб та 178 од. спецтехніки - Генштаб

22 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Трамп пояснив, чому запросив Путіна до "Ради миру": Ми хочемо всі нації, де люди мають контроль і владу

НАТО підтвердило підтримку України та озвучило пріоритети Комплексного пакета допомоги на 2026 рік

У Києві за добу відновлено теплопостачання у близько 800 будинках - Кулеба

Сили оборони відбили з початку доби 140 ворожих атак - Генштаб

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА