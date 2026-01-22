За добу на Херсонщині внаслідок російських атак загинула людина, шестеро поранених

Фото: Херсонська ОВА

Минулої доби внаслідок атак російських військ на Херсонщині постраждала цивільна інфраструктура та житлові квартали населених пунктів області, одна людина загинула, ще шестеро дістали поранення, повідомляє очільник обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін.

За його інформацією під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Молодіжне, Придніпровське, Садове, Білозерка, Берегове, Велетенське, Дніпровське, Кізомис, Новодмитрівка, Томина Балка, Янтарне, Станіслав, Софіївка, Олександрівка, Широка Балка, Іванівка, Микільське, Токарівка, Берислав, Зміївка, Раківка, Тараса Шевченка, Урожайне, П’ятихатки, Милове, Новорайськ, Тягинка, Бургунка, Львове, Михайлівка, Одрадокам’янка, Золота Балка, Червоний Маяк, Веселе та місто Херсон.

"російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 5 приватних будинків. Також окупанти понівечили магазин", - йдеться в повідомленні Прокудіна ранком четверга у Телеграм.