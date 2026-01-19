Упродовж доби поранено троє людей внаслідок ударів РФ по 34 населених пунктах Запорізької області

Троє людей поранено внаслідок ворожих атак Росії на Запоріжжя та Вільнянськ, упродовж доби окупанти завдали 684 ударів по 34 населених пунктах Запорізької області, повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, упродовж доби російські війська загалом завдали 684 удари.

Зокрема, війська РФ здійснили 19 авіаударів по Різдвянці, Таврійському, Зірниці, Жовтій Кручі, Гуляйполю, Залізничному, Верхній Терсі, Воздвижівці, Долинці, Гуляйпільському та Свободі.

"424 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Вільнянськ, Ніжинку, Українку, Михайло-Лукашеве, Степногірськ, Приморське, Степове, Щербаки, Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогірʼя, Святопетрівку, Зелене, Варварівку. Добропілля та Солодке", - йдеться в повідомленні с оприлюдненому ранком понеділка у Телеграм-каналі.

Також зафіксовано шість обстрілів з реактивних систем залпового вогню по території Запоріжжя, Залізничного, Новоандріївки, Чарівного, Цвіткового та Нового Запоріжжя. Окрім того окупанти завдали 235 артилерійських ударів по території Червонодніпровки, Степногірська, Степового, Лукʼянівського, Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір’я, Зеленого, Варварівки, Добропілля та Солодкого.

"Надійшло 43 повідомлення про пошкодження житла та об’єктів інфраструктури", - підсумував Федоров.