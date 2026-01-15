Під ворожим обстрілом опинилися 27 населені пункти Запорізької області, шість постраждалих і одна жертва

Російські війська за добу здійснили майже 900 обстрілів по 27 населеним пунктам Запорізької області, шість постраждалих і одна жертва, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Упродовж доби окупанти завдали 876 ударів по 27 населених пунктах Запорізької області. Одна людина загинула, шість поранені внаслідок ворожих атак на Запорізький та Пологівський райони", - написав він у телеграмі.

Федоров зазначив, що 9 авіаударів завдано по Таврійському, Гуляйполю, Залізничному, Долинці, Різдвянці, Староукраїнці.

Він додав, що 498 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Кушугум, Новомиколаївку, Балабине, Григорівку, Бойкове, Степногірськ, Степове, Приморське, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Малі Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір’я, Зелене, Дорожнянку, Варварівку.

Також 6 обстрілів із РСЗВ завдано по Гуляйполю, Залізничному, Новоандріївці, Малій Токмачці, 363 артудари нанесено по Степногірську, Приморському, Степовому, Оріхову, Щербаках, Малих Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір’ю, Зеленому, Варварівці, Дорожнянці, Солодкому.

Крім того, надійшло 43 повідомлення про пошкодження житла, об’єктів інфраструктури та автомобілів.