Інтерфакс-Україна
Події
18:25 14.01.2026

"Укренерго" у четвер застосовуватиме обмеження електроенергії в усіх регіонах України

1 хв читати
НЕК "Укренерго" у четвер обмежуватиме електропостачання в усіх регіонах України.

"Завтра, 15 січня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)", – йдеться в повідомленні "Укренерго" в Телеграм-каналі.

Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти, наголошує НЕК.

Як повідомлялося, з 13 січня після чергової масованої атаки РФ весь Київ перейшов на режим екстрених відключень е/е. До цього вони застосовувалися з 9 січня на лівому березі столиці й періодично – на правому. Поки що терміни переходу на погодинні графіки в Києві не прогнозуються. На Київщині станом на сьогодні "ДТЕК" вдалося стабілізувати ситуацію в Бучанському районі, завдяки чому екстрені відключення було скасовано. У Бориспільському та Броварському районах вони тривають.

Теги: #відключення_світла

