12:58 30.12.2025

Лівий берег Києва 31 грудня можуть перевести на графіки погодинних відключень – експерт

За позитивного сценарію прогнозується, що 31 грудня на Лівому березі Києва відбудеться перехід до графіків погодинних відключень, повідомив директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко на сторінці у Facebook.

"На Лівому березі ще діють екстрені відключення внаслідок перевантаження мереж, що виникли із-за пошкоджень підстанцій "Укренерго" та оператора системи розподілу (ОСР) після масованої атаки рашистів 27 грудня 2025р.", - написав експерт.

Пояснюється також, що пошкоджено столичні теплоелектроцентралі (ТЕЦ) та інфраструктуру з видачі потужності із Київської ГЕС.

Водночас, як зазначив Омельченко, на правому березі Дніпра у Києві ситуація із енергозабезпеченням покращується – всю критичну інфраструктуру заживлено.

Своєю чергою, за його інформацією, в Одесі та області ситуація складніша ніж у Києві, оскільки ворогу вдалося пошкодити чотири підстанції НЕК "Укренерго" із шістьох, а також багато підстанцій регіонального ОСР.

Наразі у регіоні перебувають без електроенергії до 40 тис. мешканців. Головною причиною тривалих екстрених відключень є складність із передачею електроенергії мережами оператора системи передачі (ОСП, "Укренерго") через руйнацію інфраструктури, оскільки регіон є найбільш енергодефіцитним в Україні і майже повністю залежить від зовнішнього енергопостачання. Ремонтні бригади ОСР та ОСП працюють цілодобово, але постійні масовані обстріли РФ та великі пошкодження не дозволяють швидко впоратися зі складною ситуацією.

"За реалістичного сценарію помітне поліпшення із поставками електроенергії область та місто Одеса можуть відчути за три тижні", - написав Омельченко.

Вказаний прогноз може бути скорегований у разі масованого повітряного удару по енергосистемі України у найближчі дні.

