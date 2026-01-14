Свириденко: Якщо не буде масованих атак, то з вечора 15 січня буде поліпшення графіків електропостачання в Києві

Премʼєр-міністр Юлія Свириденко заявляє, що якщо не буде масованих ворожих атак, то з вечора 15 січня буде поліпшення графіків електропостачання в Києві.

"Звучали питання по Києву про графіки по правому і лівому берегам, що у нас з відновленням. У нас 5 годин зі світлом і 5 годин без світла по правому берегу, Шевченківський, Подільський, частково Солом’янський, Голосіївський, Печерський; графіки 3-4 години без світла, 9-10 годин без світла - в основному це лівий берег, Дніпровський, Дарницький, Деснянський райони, частково Шевченківський і Оболонський райони", - сказала Свириденко під час засідання Верховної Ради в середу.

Прем’єр наголосила, що якщо не буде масованих атак, то з вечора четверга, 15 січня, буде поліпшення графіків.