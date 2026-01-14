Керівника фінслужби однієї з бригад на Запорізькому напрямку підозрюють у привласненні майже 10 млн грн - ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали керівника фінансово-економічної служби однієї з бригад, що виконує бойові завдання на Запорізькому напрямку.

"Протягом 2023 - 2025 років фігурант маніпулював фінансовими даними та реквізитами банківських карток бійців, що дозволило йому привласнити 9,7 млн грн. Частину цих коштів він витратив на азартні ігри", - йдеться у повідомленні на сайті відомства у середу.

За інформацією відомства, для реалізації протиправних дій посадовець відкрив у різних фінансових установах України 14 банківських рахунків. Він змінював реквізити зарплатних карток військовослужбовців, спрямовуючи їхні виплати на власні рахунки. Крім того, вносив до фінансової документації відомості про вже звільнених зі служби військових, щоб і надалі отримувати їх грошове забезпечення. Щоб приховати розкрадання, коригував суми виплат так, аби фінансова звітність не викликала підозр ні у самих бійців, ні у керівництва.

У квітні 2025 року, побоюючись викриття, посадовець самовільно залишив військову частину. Намагаючись ввести правоохоронців в оману, він відправив свій мобільний телефон за кордон, створюючи видимість виїзду з України, після чого позбувся майна та автомобіля, придбав інший транспортний засіб і пересувався, уникаючи маршрутів із камерами відеоспостереження. Чоловік, залишаючись на території України, постійно змінював місця проживання.

Працівники ДБР встановили місцеперебування фігуранта та затримали його.

Посадовцю повідомлено про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, а також у самовільному залишенні військової частини (ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 408 КК України). Санкції статей передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 12,5 млн грн.