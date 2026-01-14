Інтерфакс-Україна
Події
16:46 14.01.2026

У пункті пропуску "Ужгород" відкрили пішохідну смугу руху для оформлення

Фото: Держприкордонслужба

У пункті пропуску "Ужгород" запрацювало оформлення пішоходів, які перетинають державний кордон між Україною та Словаччиною, повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України (ДПСУ)

"Сьогодні у пункті пропуску "Ужгород" запрацювало оформлення пішоходів, які перетинають державний кордон між Україною та Словаччиною", - йдеться у повідомленні Держприкордонслужби у телеграм-каналі у середу.

Повідомляється, що відповідна інфраструктура між українською частиною кордону та словацьким пунктом "Вишнє Нємецке" була облаштована в рамках домовленостей між урядами країн. Пропуск пішоходів у цьому пункті розпочався з 3 січня, зараз завершено підготовку відповідної смуги переходу через кордон.

За цей час оформлено близько 4 тис громадян, здебільшого українців. У середньому прикордонний контроль за добу проходять 400 пішоходів.

Теги: #пункт_пропуску #ужгород

