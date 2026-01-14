Інтерфакс-Україна
18:20 14.01.2026

Вимушена зупинка теплопостачання в Києві після атаки стала безпрецедентним заходом – Пантелеєв

Фото: https://t.me/Oleksandr_Kovtunov/

В.о. першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв назвав безпрецедентним заходом, якого ще не було в історії теплопостачання, вимушену зупинку системи опалювання в Києві після атаки РФ 9 січня, внаслідок чого без тепла залишилося 6 тис. будинків, або половина житлового фонду. 

"Вимушені були піти на безпрецедентні заходи: зупинити систему опалювання 6 тис. будинків і провести оперативні роботи зі злиття води при "мінус" 10 градусах і нижче. Такого в історії систем централізованого теплопостачання не було", – сказав Пантелеєв під час брифінгу в Києві в середу, який транслювався онлайн.

За його словами, відповідні служби міста готувалися до такого сценарію, "і навчання допомогли відносно контрольовано спочатку зупинити систему, а потім її розгорнути".

"Це завдання при таких низьких температурах ще більш важке. Роботи з відновлення теплопостачання тривають", – зазначив Пантелеєв.

Він додав, що рішення про часткове чи повне злиття теплоносія ухвалюється залежно від пошкодження об’єкта подачі тепла й розуміння тривалості відновлення, а також від температури повітря та найближчого прогнозу щодо неї і, звісно, від наявності повітряної тривоги, оскільки під час неї неможливо повноцінно визначити час на відновлення і, відповідно, ризики залишення води в трубах.

Пантелеєв зазначив, що на весь Київ є кілька прикладів незначного пошкодження мереж внаслідок замерзання води, але вони не становлять проблеми.

"Немає випадків, коли замерз будинок. Є, наприклад, розмерзання на сходових клітинах - це не проблема", – пояснив він.

Водночас в.о. першого заступника голови КДМА зауважив, що немає ніякої гарантії, що воду не доведеться зливати знову через ризики наступних масованих атак РФ.

Він акцентував, що інтенсивність атак і кількість засобів, які використовуються РФ, порівняно з минулими роками безпрецедентні. "Ворог намагається влучити в усі об’єкти: чи в генерацію, чи в передачу, чи в розподіл електроенергії, - всі об’єкти під загрозою", –наголосив Пантелеєв.

Як повідомлялося, під час цього брифінгу Пантелеєв повідомив, що у Києві без тепла з 9 січня залишається приблизно 400 будинків із 6 тис., які залишилися без нього в день масованої атаки. Найбільш проблемний район – Печерський, що в.о. першого заступника голови КДМА пояснив специфікою ландшафту зі схилами і пагорбами, який впливає на можливості підключення. При цьому він закликав будинкові громади у всьому місті, теплопостачання яких залежить від електрики, потурбуватися про оперативне встановлення альтернативних джерел живлення, як це зробили вже багато управляючих компаній та ОСББ, і тепер, за його словами, у них немає проблем з теплом.

Перший віцепрем’єр-міністр енергетики Денис Шмигаль під час виступу у Верховній Раді у середу зазначив, що Київ був зовсім не готовий до викликів ОЗП в умовах війни.

Джерело: https://www.youtube.com/live/rpmfJKXVW_E

 

Теги: #київ #теплопостачання

