Інтерфакс-Україна
Події
17:43 14.01.2026

ДБР: суд стягнув у дохід держави активи родини колишнього посадовця екологічної інспекції на понад 20 млн грн

1 хв читати
ДБР: суд стягнув у дохід держави активи родини колишнього посадовця екологічної інспекції на понад 20 млн грн

За матеріалами Державного бюро розслідувань (ДБР) Вищий антикорупційний суд визнав необґрунтованими активи, оформлені на родичів колишнього начальника Державної екологічної інспекції Карпатського округу та постановив стягнути їх у дохід держави, інформує ДБР.

"Рішення ухвалено 12 січня 2026 року. Суд погодився з висновками прокурора САП, сформованих на підставі матеріалів ДБР у співпраці з НАЗК щодо невідповідності вартості майна законним доходам посадовця та його оточення", - йдеться в повідомленні Бюро.

За інформацією відомства, йдеться про активи загальною вартістю понад 20 млн грн, зокрема: три квартири та нежитлове приміщення у центральних районах міста Івано-Франківська; автомобілі Volkswagen Touareg 2021 року випуску та Mercedes-Benz G 63 AMG 2023 року випуску.

"Працівники ДБР встановили, що у період перебування на посаді колишній посадовець набув чотири об’єкти нерухомості та два транспортні засоби, які були оформлені на членів родини та третіх осіб", - зазначають у відомстві.

Проведений аналіз доходів і витрат показав відсутність законних фінансових можливостей для придбання цього майна.

Зібрані ДБР матеріали стали підставою для звернення САП до суду.

Теги: #суд #активи #дбр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:15 13.01.2026
Суд продовжив арешт Шуфричу з можливістю внесення застави в 33 млн грн

Суд продовжив арешт Шуфричу з можливістю внесення застави в 33 млн грн

14:46 13.01.2026
Російського військового на позивний "Алтай", причетного до розстрілу українських військовополонених, засуджено до довічного ув'язнення

Російського військового на позивний "Алтай", причетного до розстрілу українських військовополонених, засуджено до довічного ув'язнення

12:37 13.01.2026
Посадовця Чернівецької митниці викрито на систематичних хабарях - ДБР

Посадовця Чернівецької митниці викрито на систематичних хабарях - ДБР

21:06 09.01.2026
Рішення ВАКС щодо конкурсу з управління активами IDS Ukraine не фіксує порушень з боку АРМА – заява

Рішення ВАКС щодо конкурсу з управління активами IDS Ukraine не фіксує порушень з боку АРМА – заява

16:09 09.01.2026
ВАКС конфіскував елітне авто родини екскерівника Харківського обласного ТЦК

ВАКС конфіскував елітне авто родини екскерівника Харківського обласного ТЦК

11:11 09.01.2026
ДБР викрило схему з постачання ЗСУ неякісних мін майже на 3 млрд грн

ДБР викрило схему з постачання ЗСУ неякісних мін майже на 3 млрд грн

14:33 08.01.2026
Суд визначив Шуфричу заставу в понад 33 млн грн, вона ще не внесена – Офіс генпрокурора

Суд визначив Шуфричу заставу в понад 33 млн грн, вона ще не внесена – Офіс генпрокурора

12:35 08.01.2026
ДБР: комвзводу на Донеччині незаконно виплачував "бойові", як і його підозрюваний попередник

ДБР: комвзводу на Донеччині незаконно виплачував "бойові", як і його підозрюваний попередник

21:59 07.01.2026
Верховний суд Швеції поставив крапку в справі пов’язаних із Коломойським компаній проти "Укрнафти" на $6 млрд

Верховний суд Швеції поставив крапку в справі пов’язаних із Коломойським компаній проти "Укрнафти" на $6 млрд

16:01 07.01.2026
ДБР затримало військового РТЦК Івано-Франківщини за побиття військовозобов'язаних

ДБР затримало військового РТЦК Івано-Франківщини за побиття військовозобов'язаних

ВАЖЛИВЕ

"Укренерго" у четвер застосовуватиме обмеження електроенергії в усіх регіонах України

Глава "Нафтогазу" категорично спростував введення обмежень споживання газу в будь-якому регіоні України

Зеленський і Федоров визначили перші пріоритети Міноборони, зокрема системні рішення щодо проблем із ТЦК

Рада призначила Наталуху головою Фонду держмайна

Рада призначила Шмигаля першим віцепрем'єр-міністром — міністром енергетики

ОСТАННЄ

Окупанти активізували спроби просочитися у північну частину Покровська, але Сили оборони відбивають їх – ОК "Схід"

"Укренерго" у четвер застосовуватиме обмеження електроенергії в усіх регіонах України

Вимушена зупинка теплопостачання в Києві після атаки стала безпрецедентним заходом – Пантелеєв

Зеленський зустрівся з Притулою, домовилися співпрацювати

Збито 10 із 10 реактивних БПЛА у середу – Повітряні сили ЗСУ

Внаслідок ворожих обстрілів частково знеструмлено Лозівську громаду Харківської області

Через діючий у квартирі генератор в Києві загинула родина

Суд арештував 14-річного школяра, який напав з ножем на вчительку і однокласника

США призупинять видачу віз росіянам — ЗМІ

Глава "Нафтогазу" категорично спростував введення обмежень споживання газу в будь-якому регіоні України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА