ДБР: суд стягнув у дохід держави активи родини колишнього посадовця екологічної інспекції на понад 20 млн грн
За матеріалами Державного бюро розслідувань (ДБР) Вищий антикорупційний суд визнав необґрунтованими активи, оформлені на родичів колишнього начальника Державної екологічної інспекції Карпатського округу та постановив стягнути їх у дохід держави, інформує ДБР.
"Рішення ухвалено 12 січня 2026 року. Суд погодився з висновками прокурора САП, сформованих на підставі матеріалів ДБР у співпраці з НАЗК щодо невідповідності вартості майна законним доходам посадовця та його оточення", - йдеться в повідомленні Бюро.
За інформацією відомства, йдеться про активи загальною вартістю понад 20 млн грн, зокрема: три квартири та нежитлове приміщення у центральних районах міста Івано-Франківська; автомобілі Volkswagen Touareg 2021 року випуску та Mercedes-Benz G 63 AMG 2023 року випуску.
"Працівники ДБР встановили, що у період перебування на посаді колишній посадовець набув чотири об’єкти нерухомості та два транспортні засоби, які були оформлені на членів родини та третіх осіб", - зазначають у відомстві.
Проведений аналіз доходів і витрат показав відсутність законних фінансових можливостей для придбання цього майна.
Зібрані ДБР матеріали стали підставою для звернення САП до суду.