Економіка
19:15 14.01.2026

ВАКС стягнув у дохід держави 25% акцій ПАТ "Крюківський вагонзавод" росіянина Гамзалова

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС) 14 січня задовольнила позовну заяву Міністерства юстиції України та застосувала до російського бізнесмена Станіслава Гамзалова санкцію, передбачену законом "Про санкції".

Згідно з повідомленням ВАКС в Телеграм-каналі, суд стягнув у дохід держави його активи, а саме 25% акцій ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" (Кременчук Полтавської обл.) у кількості 28 669 889 од. номінальною вартістю 21,5 млн грн.

"Щодо цих акцій російський бізнесмен міг вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними", - йдеться у повідомленні.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо її не було подано.

 

