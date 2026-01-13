Шмигаль про три ключові завдання на посаді глави Міненерго: відновлення, стійкість і модернізація

Кандидат на посаду першого віцепрем’єр-міністра - міністра енергетики Денис Шмигаль трьома ключовими пріоритетами на посаді назвав відновлення, стійкість та модернізацію.

"На посаді міністра бачу три ключові пріоритети: відновлення, стійкість модернізація", – сказав Шмигаль під час виступу в парламенті перед голосуванням за призначення у вівторок.

"Моє ключове завдання на посаді – якнайшвидше подолати гостру фазу енергетичної кризи, посилити координацію, виставити чіткі ролі, завдання, зібрати єдиний план для всіх, ввести щоденний управлінський ритм, пріоритети, ресурси контроль виконання. І головне – забезпечити швидкість рішень, де кожна година має значення", – пояснив Шмигаль.

Він додав, що з початку війни практично кожен об’єкт зазнав атаки, а 10 ГВт потужності було знищено та пошкоджено.