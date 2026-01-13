Інтерфакс-Україна
Економіка
16:29 13.01.2026

Шмигаль про три ключові завдання на посаді глави Міненерго: відновлення, стійкість і модернізація

1 хв читати
Шмигаль про три ключові завдання на посаді глави Міненерго: відновлення, стійкість і модернізація

Кандидат на посаду першого віцепрем’єр-міністра - міністра енергетики Денис Шмигаль трьома ключовими пріоритетами на посаді назвав відновлення, стійкість та модернізацію.

"На посаді міністра бачу три ключові пріоритети: відновлення, стійкість модернізація", – сказав Шмигаль під час виступу в парламенті перед голосуванням за призначення у вівторок.

"Моє ключове завдання на посаді – якнайшвидше подолати гостру фазу енергетичної кризи, посилити координацію, виставити чіткі ролі, завдання, зібрати єдиний план для всіх, ввести щоденний управлінський ритм, пріоритети, ресурси контроль виконання. І головне – забезпечити швидкість рішень, де кожна година має значення", – пояснив Шмигаль.

Він додав, що з початку війни практично кожен об’єкт зазнав атаки, а 10 ГВт потужності було знищено та пошкоджено.

 

Теги: #шмигаль #міненерго #енергетика

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:47 13.01.2026
Торік було введено 762 МВт нової газової генерації, але темп потрібно прискорювати – Шмигаль

Торік було введено 762 МВт нової газової генерації, але темп потрібно прискорювати – Шмигаль

14:56 13.01.2026
Війську передано 2,2 млн дронів різного типу за останні пів року - Шмигаль

Війську передано 2,2 млн дронів різного типу за останні пів року - Шмигаль

14:39 13.01.2026
Системних закриттів супермаркетів немає, держава веде переговори про збільшення постачання генераторів – Мінекономики

Системних закриттів супермаркетів немає, держава веде переговори про збільшення постачання генераторів – Мінекономики

14:31 13.01.2026
Шмигаль: у 30 разів було збільшено пряме фінансування бойових підрозділів у 2025р

Шмигаль: у 30 разів було збільшено пряме фінансування бойових підрозділів у 2025р

14:19 13.01.2026
Шмигаль закликав нардепів підтримати законопроєкт щодо нових контрактів для військових

Шмигаль закликав нардепів підтримати законопроєкт щодо нових контрактів для військових

14:05 13.01.2026
Російські військові ударили по обʼєктах "Запоріжжяобленерго" та важко поранили двох працівниць

Російські військові ударили по обʼєктах "Запоріжжяобленерго" та важко поранили двох працівниць

13:57 13.01.2026
У 2025 році Україна отримала 23 системи ППО великої і середньої дальності та 11 тисяч ракет до цих систем - Шмигаль

У 2025 році Україна отримала 23 системи ППО великої і середньої дальності та 11 тисяч ракет до цих систем - Шмигаль

13:56 13.01.2026
Рада звільнила міністра оборони Шмигаля

Рада звільнила міністра оборони Шмигаля

11:06 13.01.2026
Внаслідок обстрілів відключено споживачів у Києві, семи областях та ще в двох регіонах – через негоду

Внаслідок обстрілів відключено споживачів у Києві, семи областях та ще в двох регіонах – через негоду

09:20 13.01.2026
В Україні через небезпеку і коливання напруги затримуються низка приміських потягів

В Україні через небезпеку і коливання напруги затримуються низка приміських потягів

ВАЖЛИВЕ

Рада не змогла призначити Шмигаля першим віцепрем'єром — міністром енергетики

Банкіри очікують стабілізації курсу гривні найближчим часом, різкого ослаблення не прогнозують

"Укрзалізниця" тимчасово призупиняє купонні виплати по єврооблігаціях для збереження ліквідності – компанія

Інфляція в Україні в 2025р зменшилася до 8% – Держстат

Додаткові 911 МВт потужності вивільнені у загальну мережу після перегляду списків критичної інфраструктури – Свириденко

ОСТАННЄ

Рада не змогла призначити Шмигаля першим віцепрем'єром — міністром енергетики

Свириденко внесла у Раду подання на призначення Наталухи головою ФДМ - нардеп

Банкіри очікують стабілізації курсу гривні найближчим часом, різкого ослаблення не прогнозують

Повторний аукціон із приватизації "Сумихімпрому" знову зірвався через відсутність покупців

Кабмін затвердив переможця конкурсу про розподіл продукції літієвої ділянки "Добра" - Свириденко

"Ліси України" накопичили на складах понад 220 тис. куб. м дров, яких вистачить для опалення соцсфери, населення і військових

Шмигаль: Держава спрямовує 1 млрд грн на часткову компенсацію відсотків за кредитами та лізингом для підприємств ОПК

Міненерго скасувало свій наказ про призначення Гавви гендиректором "Оператора ринку" на наступні три роки

В Україні прогнозується збільшення відбору газу з ПСГ цього тижня

Конкурс на УРП на літієву ділянку "Добра" виграє консорціум на чолі з TechMet

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА