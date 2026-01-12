"Ліси України" накопичили на складах понад 220 тис. куб. м дров, яких вистачить для опалення соцсфери, населення і військових

На складах ДП "Ліси України" з огляду на ситуацію з енергетикою в Україні накопичено понад 220 тис. куб. м дров, яких вистачить для забезпечення соцсфери, населення і військових, повідомила пресслужба держпідприємства в Telegram.

"Надскладна ситуація в енергетиці. Маємо величезну надію, що українські міста витримають. Але готуємось до будь-якого сценарію. (…) Заготівля триває безперервно, не зважаючи на вкрай ускладнену логістику склади постійно поповнюються", - наголосило держпідприємство.

За інформацією "Лісів України", попри тривалі відключення електроенергії, значного збільшення попиту на дрова не спостерігається. З початку 2026 року по всій країні лісовими господарствами їх реалізовано лише 15 тис. куб. м.

Держпідприємство підкреслило, що вважає для себе не менш пріоритетними поставки палива для ЗСУ, які також виконуються в повному обсязі відповідно до умов контрактів. За потреби лісники готові збільшити поставки.

"Ліси України" запевнили, що залишать ціни на соціальні дрова до кінця опалювального сезону незмінними, і порадили домогосподарствам починати думати про наступний сезон та завчасно поповнювати запаси.