Укрексімбанк та Укргазбанк у IV кв. 2025р надали місцевим радам позики на 363,7 млн грн та EUR6,7 млн – Мінфін

Державні Укрексімбанк та Укргазбанк (обидва – Київ) у четвертому кварталі 2025 року надали місцевим радам п’ять кредитів на 363,7 млн грн та два кредити на EUR6,7 млн, свідчить інформація Міністерства фінансів.

Згідно з нею, найбільше кредитів за цей період видав Укрексімбанк – п’ять (три гривневі та два в іноземній валюті).

Найбільший кредит у кварталі Укрексімбанк надав Луцьку – EUR6 млн під плаваючу ставку EURIBOR 6M + 2,13%. Ще один кредит в євро цей держбанк надав селу Підберезівці (Львівська обл.) – EUR715 тис. під EURIBOR 6M + 4,24%. За умовами договорів ставка не може бути меншою за 4% і більшою за 8% річних у першому випадку та не може перевищувати 8% – у другому, пільговий період становить 12 місяців, строк кредитування – 120 місяців та до 60 місяців відповідно.

У гривні Укрексімбанк надав три кредити, прив’язані до індикативних ставок UIRD: Дніпру – 150 млн грн під UIRD 3M + 2,44% із обмеженням максимальної ставки 23% річних, строк – 36 місяців із пільговим періодом 12 місяців, Ізмаїлу – 50 млн грн під UIRD 12M + 2,29% із лімітом 22% річних, строк – до 60 місяців із пільговим періодом 12 місяців, Помічній (Кіровоградська обл.) – 6 млн грн під UIRD 3M + 4,09% із обмеженням максимальної ставки 25% річних, строк – 36 місяців.

Своєю чергою Укргазбанк видав два гривневі кредити з фіксованою ставкою на перший рік і подальшим переходом на плаваючу. Позики від нього отримали м.Самар (Дніпропетровська обл.) – 107,7 млн грн зі ставкою 16,5% річних у перший рік, а з другого – UIRD 3M + 3,09% із обмеженням максимальної ставки 23% річних, строк кредитування – 60 місяців та Оноківська сільська рада (Закарпатська обл.) – 50 млн грн зі ставкою 16,41% річних у перший рік, а з другого – UIRD 12M + 2,7% із обмеженням максимальної ставки 23% річних, строк – до 60 місяців;