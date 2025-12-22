Запропоновані урядом зміни оподаткування ліквідують саму філософію спрощеної системи оподаткування – експерт

Запропонований Міністерством фінансів законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо реєстрації платників єдиного податку платниками податку на додану вартість", який змінює систему ФОП за рахунок введення для них ПДВ, ліквідуює саму філософію спрощеної системи оподаткування, вважає партнер юридичної фірми Barristers Commercial Тарас Оніщенко.

"Запропоновані зміни фактично ліквідують саму філософію спрощеної системи оподаткування, яка була створена для підтримки та розвитку середнього класу. Впровадження ПДВ для мікробізнесу з оборотом в 1 млн грн виглядає як спроба вирішити бюджетні проблеми за рахунок найменш захищених учасників ринку. Хоча Мінфін посилається на вимоги МВФ та необхідність євроінтеграції, реалізація цих змін без суттєвого підвищення порогу реєстрації може призвести до зникнення легального малого підприємництва як класу", - сказав він агентству "Інтерфакс-Україна".

Оніщенко зазначив, що єдиним критерієм для обов'язкової реєстрації платником ПДВ стає поріг доходу в 1 млн грн за останні 12 календарних місяців".

"На практиці це означає, що будь-який підприємець — чи то власник кав'ярні, чи перукар, чи ІТ-спеціаліст, чи продавець у крамниці біля дому — у разі перевищення цього ліміту буде зобов'язаний отримати статус платника ПДВ. Виняток передбачено лише для вузької категорії е-резидентів. Таким чином, держава планує охопити ПДВ майже весь спектр малого бізнесу, від торгівлі на ринках до надання побутових послуг, що раніше було прерогативою загальної системи оподаткування", - сказав він.

Експерт зазначив, що "наміри уряду є серйозними та чітко спланованими у часі, зокрема у відповіді на звернення Національної асоціації лобістів України Міністерство фінансів розкрило деталі домовленостей із міжнародними партнерами".

Так, за інформацією Мінфіну, запровадження ПДВ для "спрощенців" є частиною виконання умов нової 48-місячної програми співпраці з Міжнародним валютним фондом (Extended Fund Facility — EFF), угоду за якою на рівні експертів було досягнуто 26 листопада 2025 року. Ця програма відкриває доступ до фінансування у розмірі $8,1 млрд.

Графік реформи передбачає, що зміни до Податкового кодексу будуть подані до Верховної Ради в січні 2026 року, а з 1 січня 2027-го вимоги про обов'язкову реєстрацію платниками ПДВ для всіх "спрощенців" з оборотом понад 1 млн грн стануть обов’язковими.

При цьому юрист зазначає, що Мінфін очікує від реформи фіскальний ефект у понад 40 млрд грн додаткових надходжень до бюджету вже у перший рік її дії.

Водночас Оніщенко вважає, що у цій ініціативі приховано значно глибші ризики, які можуть нівелювати потенційну фіскальну вигоду.

"Найбільш критичним моментом є сам поріг в 1 млн грн. В умовах поточної інфляції ця сума еквівалентна обороту (не прибутку!) у 83 тис. грн на місяць. Це показник мікробізнесу, який часто ведеться однією особою або родиною. Змусити такий бізнес адмініструвати ПДВ — це покласти на нього непомірний адміністративний тягар", - пояснює він.

Також експерт прогнозує зростання тінізацію економіки та масовий відходом бізнесу в "тінь".

"Підприємці, чий оборот коливається в межах 1,5–2 млн грн, опиняться перед вибором або підвищувати ціни на 20% і наймати бухгалтера, втрачаючи конкурентоспроможність, або дробити бізнес на родичів, чи переходити на готівкові розрахунки "повз касу", щоб штучно не перевищувати ліміт в 1 млн. Тоді як великі та середні платники податків, які використовують у своїй роботі "спрощенців", зможуть просто збільшити їх кількість і продовжувати їх використовувати", - сказав він.

Також з введенням податкових змін Оніщенко прогнозує зростання інфляції та подорожчання товарів та послуг для кінцевого споживача. За його оцінками, вартість стрижки, ремонту взуття чи кави автоматично зросте щонайменше на 20%, що спровокує новий виток інфляції у секторі послуг, а також ці зміни призведуть до збільшення корупційних ризиків.

"Додатково варто врахувати проблему блокування податкових накладних. Якщо сьогодні це головний біль середнього та великого бізнесу, то після реформи заручниками системи можуть стати тисячі дрібних підприємців. Для малого бізнесу зупинка роботи навіть на тиждень через бюрократичні перепони може стати фатальною", - наголосив він.

Оніщенко зазначив, що, "хоча Мінфін посилається на вимоги МВФ та необхідність євроінтеграції, реалізація цих змін без суттєвого підвищення порогу реєстрації може призвести до зникнення легального малого підприємництва як класу".

"Саме тому бізнес-спільноті критично важливо долучитися до обговорення цього законопроєкту на сайті Міністерства фінансів, поки він перебуває на стадії консультацій", - акцентував експерт.