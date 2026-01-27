Рішення уряду щодо мобільної генерації формують нову логіку енергетичної стійкості – RSE Group Ukraine

Фото: НБУ

Ухвалені урядом рішення щодо запуску окремого каналу звернень для бізнесу з питань когенерації та спрямування 2,5 млрд грн на розвиток мобільної і розподіленої генерації свідчать про зміну самої логіки реагування на енергетичні кризи, вважає RSE Group Ukraine.

"Фактично держава переходить від точкових антикризових рішень до побудови інфраструктурної стійкості. Це важливий зсув, адже в умовах регулярних атак на генерацію та мережі ключовим стає не лише відновлення пошкодженого, а здатність системи швидко адаптуватися до нових викликів", – йдеться в релізі RSE Group Ukraine, наданому інтернет-порталу "Енергореформа".

Компанія підкреслила, що фокус саме на мобільних, швидкорозгортальних та модульних рішеннях відповідає реальним умовам роботи енергосистеми під час тривалих кризових навантажень.

"Сьогодні для критичної інфраструктури, громад і промисловості вирішальним є фактор часу. Модульні когенераційні установки та розподілена генерація дозволяють відновлювати або підсилювати енергопостачання у стислі строки, без складних будівельних процедур і довгих погоджень", – наголосили в компанії.

За оцінкою RSE Group Ukraine, поєднання фінансової підтримки, спрощення комунікації з бізнесом та орієнтації на швидкі інженерні рішення створює передумови для поступового відходу від виключно централізованої моделі енергопостачання до більш гнучкої, розподіленої архітектури.

"Енергетична стійкість у нинішніх умовах – це не резерв "на чорний день", а системна спроможність працювати під постійним тиском. Саме така логіка має стати основою подальших рішень у галузі", – резюмувала RSE Group Ukraine.

Як повідомлялося, 16 січня прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що Кабінет Міністрів запустив сервіс онлайн-прийому заявок від бізнесу, який хоче приєднатися до системи розподіленої генерації.

"Підприємці, які хочуть встановити газові та дизельні генератори, когенераційні модулі, газотурбінні й газопоршневі установки, системи зберігання енергії, можуть поставити питання і звернутися у разі виникнення проблем, заповнити форму на платформі pulse.gov.ua", – написала Свириденко в Телеграм-каналі.

Прем'єрка зазначила, що збиратиме та опрацьовуватиме запити буде Мінекономіки. Для того, щоб скористатися єдиним вікном звернень, необхідно увійти в кабінет на платформі "Пульс", заповнити форму запиту та у темі запиту додатково вказати "Когенерація".

21 січня уряд ухвалив розпорядження про розподіл 2,56 млрд грн з резервного фонду держбюджету на закупівлю обладнання мобільної розподіленої генерації для виробництва тепла й електроенергії в регіонах, де найскладніша ситуація. Свириденко тоді пояснила, що на ці кошти придбають генератори великої потужності для Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Одеської, Сумської, Харківської та Чернігівської областей, а в подальшому це обладнання можна переспрямовувати на інші регіони, де є гостра потреба в цьому

RSE s.r.o. – компанія в енергетичному секторі зі штаб-квартирою в Брно (Чехія), що спеціалізується на розробці, виробництві та впровадженні модульних когенераційних рішень на базі газових двигунів MWM. Її засновником є Андрій Гріненко, який є також співласником української компанії "Кліар Енерджі", що працює, зокрема, в сфері біоенергетики. Наприкінці 2025 року Гріненко зазначав, що RSE вже реалізувала проєктів на 900 МВт, значна частина з яких – в Україні, де у неї вже є понад 150 клієнтів.