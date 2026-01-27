Dragon Capital виступив ексклюзивним фінрадником в угоді з продажу власнику "Кернел" Веревському "Агро-Регіону"

Акціонери групи компаній "Агро-Регіон", одного з провідних аграрних холдингів України, завершили угоду з продажу 100% компанії групі Enselco, власником якої є мажоритарний акціонер та CEO групи "Кернел" Андрій Веревський.

Як зазначається у пресрелізі Dragon Capital у вівторок, група компаній "Агро-Регіон" має земельний банк у 41 тис. га, розташований у Київській, Чернігівській, Житомирській та Хмельницькій областях, а також близько 200 тис. тонн елеваторних потужностей.

Наголошується, що зазначена угода є однією з найбільших M&A-транзакцій в аграрному секторі України з початку повномасштабної війни. Згідно з релізом, Dragon Capital супроводжував продавців на всіх етапах угоди – від підготовки та стратегічного позиціонування активу, структурування транзакції та переговорів із покупцем до отримання необхідних регуляторних погоджень та успішного закриття угоди.

Мажоритарний акціонер "Агро-Регіону", ексглава Мінекономіки України Айварас Абрамавічіус подякував Dragon Capital та юридичній фірмі OMP за підтримку в укладенні успішної угоди.

"Ця угода підтверджує, що якісні українські аграрні активи залишаються привабливими для стратегічних інвесторів", – прокоментував угоду керуючий директор Dragon Capital Брайан Бест.

Інформація про вартість угоди в релізі відсутня.

Група компаній "Агро-Регіон" є інтегрованим аграрним бізнесом, організованим у три операційні кластери. Основними напрямами діяльності компанії є вирощування кукурудзи, пшениці, соняшнику, ріпаку та сої. Як стверджується в релізі, компанія системно інвестувала в модернізацію активів, технології зберігання та логістику, що забезпечило їй сильні операційні позиції та високу ефективність, а також стабільні операційні результати та високі стандарти корпоративного управління.

Щорічний урожай зернових та олійних культур "Агро-Регіон" становить 200 тис. тонн.

Згідно з даними YouControl, власником "Агро-Регіону" є Garna Stockholm Holding AB, в якому Абромавічусу належить 53,6%, а Хоканссону – 44,28%.

Dragon Capital — одна з найбільших груп компаній в Україні, яка працює в сфері інвестицій та фінансових послуг і надає повний спектр інвестиційно-банківських та брокерських послуг, прямих інвестицій, управління активами інституційних, корпоративних і приватних клієнтів. Компанія заснована у 2000 році в Києві, її власником та головою є Томаш Фіала.

Згідно з інформацією на сайті "Енселко Агро", воно в 2023 році було виділено з агрохолдингу "Кернел" та наразі має земельний банк 134 тис. га в Хмельницькій та Тернопільській областях. У свою чергу земельний банк "Кернелу" складає близько 550-600 тис. га.