Інтерфакс-Україна
Економіка
11:02 27.01.2026

Dragon Capital виступив ексклюзивним фінрадником в угоді з продажу власнику "Кернел" Веревському "Агро-Регіону"

2 хв читати
Dragon Capital виступив ексклюзивним фінрадником в угоді з продажу власнику "Кернел" Веревському "Агро-Регіону"

Акціонери групи компаній "Агро-Регіон", одного з провідних аграрних холдингів України, завершили угоду з продажу 100% компанії групі Enselco, власником якої є мажоритарний акціонер та CEO групи "Кернел" Андрій Веревський.

Як зазначається у пресрелізі Dragon Capital у вівторок, група компаній "Агро-Регіон" має земельний банк у 41 тис. га, розташований у Київській, Чернігівській, Житомирській та Хмельницькій областях, а також близько 200 тис. тонн елеваторних потужностей.

Наголошується, що зазначена угода є однією з найбільших M&A-транзакцій в аграрному секторі України з початку повномасштабної війни. Згідно з релізом, Dragon Capital супроводжував продавців на всіх етапах угоди – від підготовки та стратегічного позиціонування активу, структурування транзакції та переговорів із покупцем до отримання необхідних регуляторних погоджень та успішного закриття угоди.

Мажоритарний акціонер "Агро-Регіону", ексглава Мінекономіки України Айварас Абрамавічіус подякував Dragon Capital та юридичній фірмі OMP за підтримку в укладенні успішної угоди.

"Ця угода підтверджує, що якісні українські аграрні активи залишаються привабливими для стратегічних інвесторів", – прокоментував угоду керуючий директор Dragon Capital Брайан Бест.

Інформація про вартість угоди в релізі відсутня.

Група компаній "Агро-Регіон" є інтегрованим аграрним бізнесом, організованим у три операційні кластери. Основними напрямами діяльності компанії є вирощування кукурудзи, пшениці, соняшнику, ріпаку та сої. Як стверджується в релізі, компанія системно інвестувала в модернізацію активів, технології зберігання та логістику, що забезпечило їй сильні операційні позиції та високу ефективність, а також стабільні операційні результати та високі стандарти корпоративного управління.

Щорічний урожай зернових та олійних культур "Агро-Регіон" становить 200 тис. тонн.

Згідно з даними YouControl, власником "Агро-Регіону" є Garna Stockholm Holding AB, в якому Абромавічусу належить 53,6%, а Хоканссону – 44,28%.

Dragon Capital — одна з найбільших груп компаній в Україні, яка працює в сфері інвестицій та фінансових послуг і надає повний спектр інвестиційно-банківських та брокерських послуг, прямих інвестицій, управління активами інституційних, корпоративних і приватних клієнтів. Компанія заснована у 2000 році в Києві, її власником та головою є Томаш Фіала.

Згідно з інформацією на сайті "Енселко Агро", воно в 2023 році було виділено з агрохолдингу "Кернел" та наразі має земельний банк 134 тис. га в Хмельницькій та Тернопільській областях. У свою чергу земельний банк "Кернелу" складає близько 550-600 тис. га.

Теги: #dragon_capital #агро_регіон

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:39 16.01.2026
Dragon Capital вже зібрав у Rebuild Ukraine Fund $102,5 млн за цілі $250 млн та розпочинає його інвестдіяльність

Dragon Capital вже зібрав у Rebuild Ukraine Fund $102,5 млн за цілі $250 млн та розпочинає його інвестдіяльність

21:35 13.01.2026
Інвестконцепція Dragon Capital та Amber Infrastructure перемогла у відборі для Фонду реконструкції України від ЄК

Інвестконцепція Dragon Capital та Amber Infrastructure перемогла у відборі для Фонду реконструкції України від ЄК

14:35 08.01.2026
Веревський через Kapenata Limited купує в "Агро-Регіону" 9 агропідприємств

Веревський через Kapenata Limited купує в "Агро-Регіону" 9 агропідприємств

12:43 08.12.2025
Norfund інвестує в фонд Rebuild Ukraine Fund Dragon Capital $15 млн

Norfund інвестує в фонд Rebuild Ukraine Fund Dragon Capital $15 млн

18:00 10.03.2025
Агрохолдинг "Агро-Регіон" розпочав весняно-польові роботи, відзначає дефіцит вологи

Агрохолдинг "Агро-Регіон" розпочав весняно-польові роботи, відзначає дефіцит вологи

ВАЖЛИВЕ

Австралійська European Lithium купує американський Velta Holding з видобутком та виробництвом в Україні

Україна отримає EUR85 млн гранту через ЄБРР для закупівлі газу - Шмигаль

Кабмін ухвалив одноразову виплату 7,5-15 тис. грн соціально важливим ФОП та кредити на енергообладнання по "5-7-9" під 0%

Індекс українських акцій на Варшавській біржі зріс на 7,9% на новинах про мирні переговори

Потреба в імпорті Україною 4 млрд куб. м природного газу стосується всієї зими, загроз імпорту немає – Мінекономіки

ОСТАННЄ

Австралійська European Lithium купує американський Velta Holding з видобутком та виробництвом в Україні

Україна отримає EUR85 млн гранту через ЄБРР для закупівлі газу - Шмигаль

Україна подовжила обмеження імпорту сталевих прутів з Білорусі та Молдови та почала розслідування щодо сталевих труб з Туреччини

ЄБА закликає МВС та Головний сервісний центр забезпечити технічну можливість перереєстрації вживаних авто

Вартість виробленого ФОПами хлібу з моменту початку блекауту зросла приблизно на 25% – нардеп

Укрексімбанк закриє центральне відділення у Києві та підрозділи у Тернополі й Чернівцях

Українська промисловість відіграватиме основну роль у повоєнному відновленні – CEO "Інтерпайпа"

Група "Нафтогаз" збільшила імпорт е/е до понад 50% від власних потреб – глава правління

Україна наразі відбирає з ПСГ 52 млн куб. м газу на добу при споживанні в окремі дні до 140 млн куб. м – ексміністерка енергетики

"Д.Трейдінг" ініціює розірвання укладеного до підвищення прайскепів договору з "Енергоатомом"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА