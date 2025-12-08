Norfund інвестує в фонд Rebuild Ukraine Fund Dragon Capital $15 млн

Норвезький інвестиційний фонд для України (Investment Fund for Ukraine), яким управляє фонд Norfund, інвестує $15 млн у фонд Rebuild Ukraine Fund (REBUF), що перебуває в управлінні Dragon Capital та запланований у розмірі $250 млн, йдеться у пресрелізі у понеділок.

Зазначається, що інвестиція Norfund буде частиною першого закриття фонду разом із зобов’язаннями інших європейських фінансових інституцій розвитку, зокрема Міжнародної фінансової корпорації з Групи Світового банку (IFC) та Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

Раніше IFC та ЄБРР повідомили, що інвестують по $25 млн кожен у фонд REBUF.

"Як і в Норвегії, малий та середній бізнес є основою економіки України. Ця інвестиція зміцнить такі компанії, допоможе створювати робочі місця та підтримувати відбудову навіть у воєнний час", — наводяться у релізі слова міністра міжнародного розвитку Норвегії Осмунда Окруста.

Планується, що фонд REBUF надаватиме довгострокові вливання в акціонерний та квазі-акціонерний капітал українських малих та середніх підприємств (МСП), компаній із середньою капіталізацією в таких секторах, як роздрібна торгівля та надання послуг, охорона здоров’я, фінансові послуги, будівельні матеріали та галузі, пов’язані з сільським господарством.

"Фонд надаватиме бізнесам капітал, необхідний для зростання, інновацій та відновлення важливих ланцюгів постачання. Завдяки локальній команді та стратегії, адаптованій до воєнних умов, REBUF підтримуватиме компанії із сильним українським корінням і потенціалом розвитку", — сказав генеральний директор Norfund Теллеф Торлейфссон.

За словами засновника Dragon Capital ТОмаша Фіали, партнерство з Norfund дозволяє Dragon Capital спрямовувати більше капіталу в бізнеси, які створюють нові продукти, розширюють виробництво та зміцнюють українські індустрії.

Це друга інвестиція в межах мандату Norfund щодо підтримки України: у листопаді повідомлялося про його інвестицію близько 100 млн норвезьких крон (EUR8,5 млн) на розширення індустріального парку М10 у Львові, який розвиває Dragon Capital у партнерстві з ЄБРР.

Інвестиційний фонд для України створений у грудні 2024 року та управляється норвезьким інвестиційним фондом Norfund. Фонд має на меті підтримку сталого бізнесу та створення робочих місць в Україні. Він інвестує в ризиковані проєкти, які інакше могли б не реалізуватися, та залучає приватний капітал, заохочуючи співінвестування.

Dragon Capital - одна з найбільших інвестгруп в Україні у сфері інвестицій та фінансових послуг, що надає повний спектр інвестиційно-банківських і брокерських послуг, прямих інвестицій, управління активами інституційних, корпоративних і приватних клієнтів. Компанія заснована 2000 року в Києві. За словами Фіали, до портфелю інвестицій групи входить майже 50 різних компаній або проєктів нерухомості. Компанія за 2015-го по 2021 рік інвестувала в Україну близько $700 млн без урахування реінвестицій та планує інвестувати $100 млн у 2025 році.

Керуючий директор та голова напряму прямих інвестицій Dragon Capital Андрій Носок на Конференції з відновлення України у Римі в липні повідомив, що компанія інвестує у REBUF власні $20 млн. За його словами, перше закриття фонду планувалося у вересні цього року.

Він нагадав, що Dragon Capital займається інвестиціями в приватний капітал в Україні 25 років, у тому числі з 2010 року управляє фондами прямих інвестицій. REBUF – це третій такий фонд, який дотримується тієї самої стратегії, що й попередні. Згідно з презентацією REBUF, розмір інвестицій в компанії – $7-30 млн.

Як повідомлялося, ЄБРР та IFC планують також внести відповідно EUR60 млн та EUR40 млн в капітал нового Amber Dragon Ukraine Infrastructure Fund I із заявленим цільовим розміром EUR350 млн. Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) наприкінці вересня вже схвалив внесок у цей фонд у розмірі EUR40 млн.