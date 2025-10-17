Загальна потужність СЕС на об’єктах Dragon Capital до кінця 2026р сягне 5 МВт

Dragon Capital продовжує інвестиції у енергоефективні рішення, загальна потужність СЕС на об’єктах компанії становитиме 5 МВт до кінця 2026 року, повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" директор з Facility Management Dragon Capital PM Олександр Шморгун.

За його словами, сонячні електростанції показали значну ефективність. Навіть у похмурі дні вони забезпечують стабільний денний виробіток, що дозволяє зменшити залежність від зовнішніх мереж та підтримувати критичні системи об’єктів. При повному відключенні об’єкта від електроенергії дизель-генератори за допомоги СЕС менше навантажені, менше споживають пального, подовжується ресурс їх експлуатації.

"На сьогодні на двох наших логістичних комплексах вже працюють сонячні електростанції, до кінця року плануємо запустити СЕС у ТРЦ Victoria Gardens, та ще п’ять СЕС впродовж 2026 року на наших інших об’єктах, серед яких також торгові центри в Києві. Таким чином загальна потужність діючих та запланованих СЕС становитиме 5 МВт", - повідомив Шморгун.

Компанія системно підвищує енергонезалежність своїх об’єктів. Впроваджені резервні джерела живлення, налагоджена логістика пального та чіткі протоколи роботи під час можливих відключень. Паралельно впроваджуються енергоефективні рішення, оновлено освітлення на LED, оптимізовані режими інженерних систем та впроваджено автоматизоване керування (BMS). Наразі на об’єктах, що входять до портфоліо Dragon Capital, встановлено 49 дизель-генераторів, сумарною потужністю 20 MBт – це забезпечує безперебійну роботу під час відключень. Також як складова комбінованої стратегії розглядається варіант імпорту електроенергії.

"Частина наших об’єктів має таку можливість. Для нас це додатковий рівень захисту в умовах дефіциту в енергосистемі. Проте ключовим залишається баланс між зовнішніми поставками, власною генерацією та внутрішньою енергоефективністю — саме такий підхід забезпечує стабільну роботу наших об’єктів незалежно від зовнішніх факторів", - каже Шморгун.

Dragon Capital – одна з найбільших груп компаній в Україні, яка працює у сфері інвестицій і фінансових послуг і надає повний спектр інвестиційно-банківських і брокерських послуг, прямих інвестицій, управління активами інституційних, корпоративних і приватних клієнтів.

Управління портфелем комерційної нерухомості здійснює керуюча компанія – Dragon Capital Property Management. На сьогодні під управлінням Dragon Capital PM знаходиться 25 об'єктів комерційної нерухомості, з них 11 об’єктів офісної нерухомості, 7 об’єктів торгової нерухомості та 7 логістичних комплексів, площею 560 тис. кв. м.