Інтерфакс-Україна
Green Deal
11:16 03.02.2025

"Галс Агро" планує експортувати біометан приблизно в кінці лютого – глава напрямку ВДЕ

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"Галс Агро" планує експортувати біометан приблизно в кінці лютого – глава напрямку ВДЕ

Агрохолдинг "Галс Агро" з реєстрацією та біометановим заводом річною потужністю 3 млн куб м в Чернігівській області планує здійснити першу поставку цього газу в Європу наприкінці лютого, повідомив керівник його напрямку ВДЕ Олег Рябов.

"Треба розуміти, що світ не ідеальний, і країна в війні. Але робити прогнози можна. Думаю, під кінець лютого буде перша транзакція, може, друга-третя декада місяця",  – сказав Рябов у бліцінтерв’ю інтернет-порталу "Енергореформа" під час Grain Storage Forum 31 січня.

При цьому він зазначив, що компанія веде перемовини з європейцями, але поки не підписувала контракти, бо не може гарантувати конкретні обсяги й дати поставки через низку  невирішених бюрократичних питань.

"Розумієте, цей шлях ще не пройдений жодною компанією. І є ще дуже велика кількість бюрократичних питань. Чесно кажучи, ні ми як Україна, ні Західна Європа поки не готові до фізичного оформлення експорту біометану. На вищому рівні – так, всі за, ніхто не проти, але потім певні проблеми виникають одна за одною", – описав ситуацію Рябов.

За його словами, є питання з боку енергетичної митниці, яка намагається "підстрахуватися, що жоден куб природного газу не вийде за кордон під виглядом біометану", а також низка процедурних питань щодо взаємовідносин між операторами газорозподільних мереж, газотранспортної системи та підземних сховищ газу.

"Адже з’являються якісь нові функції, яких раніше не було. Наприклад, комусь треба звітувати в Євросоюз, в Union Database (система обліку рідких і газоподібних біопалив в рамках Директиви ЄС про ВДЕ (RED II) – ЕР) про кількість закачаного біометану в мережі України", – вказав глава напрямку ВДЕ "Галс Агро", додавши, що "кожен крок, кожен місяць, кожна нарада потроху процес просувають".

Він не став розголошувати рівень ціни, за якою компанія збирається експортувати біометан, посилаючись на NDA (договір про нерозголошення – ЕР). Втім, додав, що питання ціни ще обговорюється.

За його інформацією, "Галс Агро" закачала в ПСГ вже приблизно 400-450 тис. куб. м біометану, враховуючи середню місячну потужність заводу в 200-240 тис. куб. м.

Він також пояснив, що не варто надто акцентувати на обсягах партій біометану.

"Йдеться про тестову транзакцію. Це може бути й 1 куб. м, але головне – проторувати цей шлях", – вказав Рябов.

На його думку, було б доцільно сконцентрувати питання виробництва та експорту біометану в одній точці, наприклад на рівні віцепрем’єра.

"То й же біометан. Це розвиток громад, це інфраструктура, це енергетика, це агробізнес. Це вже чотири міністерства. І кожен є зацікавленість. Нікого немає, хто був би проти, але немає й одного, хто був би за і мав би повноваження цим процесом керувати. Ефекту синергії й відчуття спільного руху вперед немає", – пояснив Рябов.

"А взагалі експорт біометану – це п’ять разів win-win історія. Але мало хто це розуміє. Немає спеціального спротиву, але немає й центру координації, який би пушив цей процес. Наша ж задача – зробити першу тестову поставку", – наголосив він.

Як повідомлялося, в інтерв’ю "Енергореформі", в кінці 2024 року глава Біоенергетичної асоціації України Георгій Гелетуха прогнозував, що виробники біометану можуть почати експорт приблизно з лютого 2025 року. Станом на зараз це енергохолдинги Vitagro у Хмельницькій області та "Галс Агро" в Чернігівській, а також підприємство Міжнародної компанії в сфері харчових та агротехнологій МХП – "Оріль-Лідер" у Дніпропетровській області, які вже закачують біометан в ПСГ.

Як зазначав Гелетуха під час Grain Storage Forum 31 січня, в ПСГ вже закачали приблизно 1,5 млн куб. м біометану.

Теги: #галс_агро #біометан #вде

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