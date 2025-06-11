Євротрейдер "Нафтогазу" отримав сертифікацію на торгівлю біометаном і закликав виробників до співпраці

Європейський трейдинговий підрозділ НАК "Нафтогаз України" отримав сертифікацію для торгівлі біометаном, що є важливим з огляду на зацікавленість групи у розвитку його ринку, повідомив начальник департаменту розвитку бізнесу НАК Денис Костюк.

"Важливим напрямком для нас є розвиток ринку біометану, тому що у нас є вся необхідна інфраструктура для цього. Нещодавно наша європейська компанія- трейдер (трейдингом у Європі займається Naftogaz Trading Europe AG – ЕР) отримала сертифікацію для торгівлі біометаном. Зараз ми пропонуємо його продавцям договори офтейку за ринковими умовами", – сказав Костюк під час Energy Day-2025 від Європейської бізнес-асоціації (ЄБА), який проходив у Києві в середу.

У коментарі журналістам в кулуарах конференції він зазначив, що "Нафтогаз" пропонує виробникам біометану "абсолютно все, починаючи з підключення заводів до мережі до викупу продукції".

"Ми всіляко намагаємося стимулювати приватні компанії, щоб вони інвестували в сектор виробництва біометану. Нам це цікаво для розвитку нашого бізнесу, використання нашої інфраструктури. Ми запевняємо, що є всі можливості для швидкого, якісного підключення заводів, для того, щоб зберігати, транспортувати біометан. Ми готові надавати умови щодо викупу біометану на рівні з європейськими компаніями", – пояснив Костюк.

За його словами, НАК може купувати біометан на свою європейську компанію і перепродавати його в Європі, оскільки за чинним українським законодавством експортувати його може лише виробник.

"Це може бути цікаво для українських виробників, бо співпрацювати з нами буде цікавіше і простіше, ніж з європейськими трейдерами: не потрібно створювати окремий штат, вивчати умови продажу", – зазначив начальник департаменту НАК.

Він наголосив, що компанія працює над тим, щоб залучити якомога більше виробників.

Костюк також додав, що на базі ТОВ "Газорозподільні мережі України" створений відповідний сервісний центр для потенційних виробників біометану.

Як повідомлялося з посиланням на голову правління Біоенергетичної асоціації України Георгія Гелетуху, в Україні вже є чотири біометанових заводи, один з яких випускає bio-LNG, а ще три, зокрема один з виробництва bio-LNG, планують почати роботу в 2025 році. З лютого 2025 року український біометан почали експортувати.