ЄБРР з початку повномасштабної війни інвестував EUR9,2 млрд у 25 проєктів в Україні – Патроне

Віцепрезидент Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Маттео Патроне, виступаючи в Українському домі в Давосі в межах Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ), повідомив, що з початку повномасштабної війни банк інвестував EUR9,2 млрд у 25 проєктів в Україні, при цьому найважливішою сферою була енергетика.

"З початку масштабної війни ми інвестували EUR9,2 млрд в 25 проєктів (…), але найважливішою сферою була енергетика, це EUR3 млрд в проєктах", – зазначив Патроне.

За його словами, реконструкція енергетичного сектору здебільшого буде завданням приватного сектору, однак за умов продовження війни державний сектор відіграватиме важливу роль. У зв’язку з цим ЄБРР концентрує роботу на співпраці з НЕК "Укренерго" як оператором передачі електроенергії, який є об’єктом постійних атак російських ракет і дронів.

Він повідомив, що EUR1 млрд разом з урядом Норвегії ЄБРР інвестував для підтримки "Укренерго" та також співпрацює в цьому напрямі з урядом Італії.

Серед інших напрямів він назвав роботу з "Укрнафтою" та "Укрзалізницею" у контексті забезпечення генераторами та підтримки розподілу електроенергії, а також співпрацю з Міжнародною фінансовою корпорацією (МФК) і НАК "Нафтогаз України" щодо проєктів у сфері біоетанолу та генерації.

Крім того, Патроне відзначив проєкт Power One, який передбачає постачання генераторів та акумуляторних установок для зберігання, а також розвиток у приватному секторі портфеля сонячної генерації на базі сонячних панелей. Через фінансовий сектор, за його словами, передбачено EUR70 млн для малих підприємств і фізичних осіб, які хотіли б встановлювати сонячні панелі на дахах.

Разом зі Світовим банком ЄБРР розробляє платформу, яка має забезпечити передбачуваність, зокрема щодо тарифної системи, а також банк тісно працює із секретаріатом Енергетичного співтовариства і розробляє окрему політику для належного регулювання ринку та розвитку аукціонного механізму.

Про атомну енергетику Патроне зазначив окремо, що ЄБРР традиційно працював над питаннями енергетичної безпеки з урахуванням ядерного сегменту. Він нагадав, що об’єкт "Укриття" для ЧАЕС також реалізовувався від імені міжнародної спільноти, а у лютому 2025 року влучання дрона пошкодило його. ЄБРР працює з Міжнародним енергетичним агентством, щоб зменшити негативний вплив події, і наголосив, що час грає дуже важливу роль, аби корозія системи не призвела до невідворотних процесів.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=WWkupgB-UWE