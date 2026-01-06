Інтерфакс-Україна
Економіка
19:19 06.01.2026

Заявки на участь у програмі залучення інвестицій у проєкти зі скорочення викидів можна подати до 30 січня — Мінекономіки

1 хв читати
Заявки на участь у програмі залучення інвестицій у проєкти зі скорочення викидів можна подати до 30 січня — Мінекономіки

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України повідомило про початок прийому висловлень зацікавленості (REOI) від представників приватного сектору для участі у програмі з постачання міжнародно переданих результатів скорочення викидів (ITMOs).

Згідно з оприлюдненою Мінекономіки інформацією, крайній термін подання відповідних заявок на участь у цій ініціативі, яку реалізує Програма розвитку ООН (ПРООН), встановлено до 30 січня 2026 року.

Зазначається, що програма розроблена для залучення приватних інвестицій у проєкти, спрямовані на декарбонізацію та скорочення викидів парникових газів.

Участь у ній можуть брати компанії з країн, які уклали двосторонні угоди зі Швейцарією про співпрацю в межах статті 6.2 Паризької угоди, до переліку яких входить і Україна.

Безпосередня реалізація відібраних проєктів запланована на період протягом 2026–2030 років.

У міністерстві зазначають, що поточний етап подання заявок має дослідницький характер і спрямований на оцінку потенціалу українського бізнесу щодо розробки якісних проєктів. Надалі передбачено проведення конкурсного відбору та укладення офіційних угод із обраними компаніями, при цьому оплата за передані результати скорочення викидів здійснюватиметься за результатами, що пройшли незалежну верифікацію.

В міністерстві підкреслюють, що для вітчизняного приватного сектору цей механізм відкриває практичні можливості для залучення фінансування у сферах відновлюваної енергетики, енергоефективності та скорочення викидів метану, зокрема в аграрному секторі.

 

Теги: #викиди #інвестиції #заявки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:48 06.01.2026
Частка інвестиційного попиту відновилася до 30% у 2025р

Частка інвестиційного попиту відновилася до 30% у 2025р

10:19 30.12.2025
PlayCity отримало заявки від всіх трьох операторів на конкурс з ліцензування лотерей

PlayCity отримало заявки від всіх трьох операторів на конкурс з ліцензування лотерей

10:54 24.12.2025
Кабмін скоректував підтримку аграріїв, бізнесу, розмінування, водогосподарства, екології заради інвестфонду з США

Кабмін скоректував підтримку аграріїв, бізнесу, розмінування, водогосподарства, екології заради інвестфонду з США

19:19 13.12.2025
2026 рік може стати точкою стратегічного перелому для системи європейської безпеки – експерти

2026 рік може стати точкою стратегічного перелому для системи європейської безпеки – експерти

19:47 12.12.2025
Diligent Capital Partners очолила $12 млн раунд інвестицій у філіппінський необанк Tonik

Diligent Capital Partners очолила $12 млн раунд інвестицій у філіппінський необанк Tonik

09:36 10.12.2025
Microsoft за два роки інвестує $5,4 млрд у хмарну інфраструктуру в Канаді

Microsoft за два роки інвестує $5,4 млрд у хмарну інфраструктуру в Канаді

10:49 01.12.2025
Подано вже 14 млн заявок на 1 тис. грн "Зимової підтримки", у понеділок почнеться друга хвиля виплат

Подано вже 14 млн заявок на 1 тис. грн "Зимової підтримки", у понеділок почнеться друга хвиля виплат

13:14 30.11.2025
Зеленський оголосив про призначення Маркарової радником із питань відбудови України та інвестицій

Зеленський оголосив про призначення Маркарової радником із питань відбудови України та інвестицій

11:12 27.11.2025
Україна хоче приєднатися до Рекомендацій Ради ОЕСР щодо соціальних інновацій та інвестиційної політики

Україна хоче приєднатися до Рекомендацій Ради ОЕСР щодо соціальних інновацій та інвестиційної політики

17:47 26.11.2025
"Хмельницькобленерго" інвестувало в підготовку до ОЗП майже 80 млн грн

"Хмельницькобленерго" інвестувало в підготовку до ОЗП майже 80 млн грн

ВАЖЛИВЕ

ВВП України у 2025р збільшився на 2% - ІЕД

Україна зберегла у 2026р заборону експорту природного газу, але дозволила експорт солі та коксівного вугілля

Перехідний Юте Банк розпочав обслуговування вкладників РВС Банку – Фонд гарантування

Комісія конкурсу на нову генпотужність визначила переможцями 7 компаній на 316 МВт, відхилила пропозицію "Укрнафти" та ще двох

Держбанк організував з 5 банками консорціумний кредит на 21,5 млрд грн для підприємства ОПК під держгарантію

ОСТАННЄ

Кількість виданих кредитів за програмою "єОселя" у 2025 р. зменшилась на 8,7%

РФ у IV кв.-2025 вдвічі збільшила удари по портах України та пошкодила в 2,5 рази більше суден ніж у IV кв.-2024

Енергетики намагаються не допустити збільшення тривалості обмежень е/е в умовах похолодання та обстрілів РФ – глава Держенергонагляду

Мінцифри реалізує 9 погоджених урядом експериментальних проєктів щодо цифровізації в різних сферах

ЕКА починає прийом онлайн-заяв на часткову компенсацію знищеного війною майна та страхових премій при страхуванні від воєнних ризиків

Наглядова рада ПриватБанку погодила збільшення ліміту кредитної лінії для "єОселі" до 11,5 млрд грн

Максимальна допомога по безробіттю з січня 2026р зросла на 647 грн

Профіцит платіжного балансу в листопаді зріс до $5,1 млрд за збільшення дефіциту поточного рахунку до $3,5 млрд

Кабмін встановив працівникам UkraineInvest оклади в розмірі 11-43,7 тис. грн і до 100% надбавок

Мінфін у січні-березні планує зменшити пропозицію доларових ОВДП

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА