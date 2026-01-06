Заявки на участь у програмі залучення інвестицій у проєкти зі скорочення викидів можна подати до 30 січня — Мінекономіки

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України повідомило про початок прийому висловлень зацікавленості (REOI) від представників приватного сектору для участі у програмі з постачання міжнародно переданих результатів скорочення викидів (ITMOs).

Згідно з оприлюдненою Мінекономіки інформацією, крайній термін подання відповідних заявок на участь у цій ініціативі, яку реалізує Програма розвитку ООН (ПРООН), встановлено до 30 січня 2026 року.

Зазначається, що програма розроблена для залучення приватних інвестицій у проєкти, спрямовані на декарбонізацію та скорочення викидів парникових газів.

Участь у ній можуть брати компанії з країн, які уклали двосторонні угоди зі Швейцарією про співпрацю в межах статті 6.2 Паризької угоди, до переліку яких входить і Україна.

Безпосередня реалізація відібраних проєктів запланована на період протягом 2026–2030 років.

У міністерстві зазначають, що поточний етап подання заявок має дослідницький характер і спрямований на оцінку потенціалу українського бізнесу щодо розробки якісних проєктів. Надалі передбачено проведення конкурсного відбору та укладення офіційних угод із обраними компаніями, при цьому оплата за передані результати скорочення викидів здійснюватиметься за результатами, що пройшли незалежну верифікацію.

В міністерстві підкреслюють, що для вітчизняного приватного сектору цей механізм відкриває практичні можливості для залучення фінансування у сферах відновлюваної енергетики, енергоефективності та скорочення викидів метану, зокрема в аграрному секторі.