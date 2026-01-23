Інтерфакс-Україна
Економіка
19:22 23.01.2026

Індекс українських акцій на Варшавській біржі зріс на 7,9% на новинах про мирні переговори

Індекс українських акцій на Варшавській біржі зріс на 7,9% на новинах про мирні переговори
Індекс WIG-Ukraine українських акцій на Варшавській фондовій біржі (WSE) у п’ятницю зріс на 4,05%, а за два дні – на 7,9% після проведених в цей період переговорів президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом в Давосі, американських переговорників з Володимиром Путіним у Москві та напередодні намічених на п’ятницю-суботу трьохсторонніх переговорів в Абу-Дабі.

Згідно з даними біржі, акції найбільшого в країні виробника цукру "Астарта" в п’ятницю подорожчали на 6,10%, Milkiland – на 11,83%, агрохолдингів KSG-Agro, ІМК та "Агротон" – на 3,70%, 1,69% та 1,10%.

Акції Coal Energy, яка втратила всі свої вугільні активи в Україні через російську агресію та переорієнтувалася на роботу у Польщі, зросли в ціні на 4,79%, тоді як найбільшого українського виробника олії агрохолдингу "Кернел" – на 1,83%, тоді як в цілому основний індекс біржі WIG20 знизився в цей день на 1,27%.

WIG-Ukraine за результатами тижня досяг 594,32 пунктів – це значення кінця листопада минулого року, коли після переговорів американських та українських команд у Женеві очікувалася зустріч президентів напередодні Дня подяки. Але за її відсутності під кінець року індекс впав до 523,15 пунктів, і лише зустріч Зеленського та Трампа у Флориді 28 грудня зупинила цю негативну динаміку та потрохи відкотила його до рівня біля 550 пунктів.

На Лондонській біржі (LSE), де немає такого впливу роздрібних інвесторів, як на WSE, акції гірничорудної компанії Ferrexpo подорожчали у п’ятницю на 3,06%, а за два дні – на 16,74%, тоді як акції найбільшого українського виробника курятини агрохолдингу МХП – відповідно на 2,24% та 6,22%.

#переговори #мир #ринки

