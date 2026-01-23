Товарообіг торговельних центрів Budhouse Group у 2025р збільшився на 27%, до 15,4 млрд грн

Загальний товарообіг торговельних центрів Budhouse Group у 2025 році сягнув 15,4 млрд грн, що на 27% більше за показники 2024 року, в євро зростання становило 17%, повідомила пресслужба компанії агентству "Інтерфакс-Україна".

Якщо порівнювати із довоєнним 2021 роком, то в гривневому еквіваленті виторг збільшився на 49%, тоді як у валюті цей показник зріс лише на 1%. Зазначається, що такі показники зумовлені передусім вимушеним закриттям ТРЦ Fabrika та тим, що в харківському ТРЦ Nikolsky ще не відновили роботу магазини груп Inditex та H&M. Водночас об’єкти, які не зазнали пошкоджень, продемонстрували порівняно з 2021 роком впевнене зростання виторгу в еквіваленті в євро: ТРЦ Lubava перевищив цей рівень на 26%, а у Forum Lviv - на 44%.

Загальна відвідуваність ТРЦ компанії за підсумками 2025 року сягнула майже 26 млн осіб (+13% до результатів попереднього року).

Така динаміка значною мірою зумовлена відновленням показників харківського ТРЦ Nikolsky. Якщо у 2024 році через постійні обстріли міста та тривалі тривоги об’єкт фіксував суттєвий спад, то протягом 2025 року спостерігалося стабільне зростання, яке за рік сягнуло 32%. Наприкінці 2025-го Nikolsky практично вийшов на рівень відвідуваності 2021 року, приймаючи близько 1 млн гостей щомісяця.

ТРЦ Lubava та Forum Lviv також завершили рік із позитивними результатами - темпи зростання трафіку тут склали 4% та 2% відповідно.

У середньому на кожну 1000 кв. м орендної площі об’єктів групи припадає 629 відвідувачів.

Протягом 2025 року компанії вдалося зберегти вакантність на мінімальному рівні 0,8%, що фактично відповідає показникам 2021 року. При цьому в ТРЦ Nikolsky все ще залишаються не працюють майданчики ритейлерів Inditex та H&M.

Минулий рік відзначився вищою інтенсивністю ротації орендарів порівняно з 2024 роком. У центрах, які працюють, було підписано 42 нові договори оренди на загальну площу 7900 кв. м проти 4600 кв. м у 2024 році. Серед найбільш помітних відкриттів - магазин Jysk у Nikolsky та розважального центру Fly Kids у Lubava.

Значна робота була проведена у ТРЦ Forum Lviv: завдяки серії релокацій та залученню понад 10 нових брендів вдалося якісно оновити тенант-мікс торгового центру.

Наприкінці 2025 року компанія розпочала проєктування другої черги ТРЦ Lubava загальною площею 12 тис. кв. м.

Щодо інших об’єктів, будівництво ТРЦ Khortitsa Mall у Запоріжжі та ТРЦ Yessa в Одесі, розпочате у 2021 році, наразі призупинене до закінчення бойових дій. Також у планах компанії відновлення ТРЦ Fabrika, до якого компанія зможе приступити після стабілізації безпекової ситуації та припинення обстрілів Херсона.

Budhouse Group - компанія повного циклу, що займається інвестуванням, розвитком і управлінням стійких активів у сфері нерухомості. З 2009 року вона відкрила чотири торгові центри: Fabrika (Херсон), Lubava (Черкаси), Forum (Львів), Nikolsky (Харків) - і готель Khortitsa Palace (Запоріжжя). Навесні-2023 введено в експлуатацію Linden Luxury Residenсes.